Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прием самолетов
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, ограничения на работу авиагавани ввели с 6:00 мск, сообщил представитель Росавиации.
Мера объясняется обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.
До этого аэропорт Казани на два часа закрывали для приема и вылета самолетов утром 10 сентября после аналогичных мер в столичных аэропортах на фоне атаки беспилотников в Подмосковье.
В пресс-службе главы Татарстана заявили РБК, что в регионе «выстроена работа в случае возникновения угроз БПЛА» «Все службы находятся в постоянной готовности. Росавиация согласно алгоритму действий вводит план «Ковер«
На предприятиях также отработана схема действий», — сообщили в пресс-службе.
За ночь над российскими регионами перехватили 113 дронов, большинство — над Белгородской областью (73).
С начала военной операции Татарстан неоднократно подвергался атакам дронов. Этой весной беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
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