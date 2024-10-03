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Политика ,  
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Аэропорт Казани временно закрыли на вылет и прием самолетов

Аэропорт Казани с 6:00 мск не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. Это объяснили обеспечением безопасности полетов. Ночью над Россией сбили 113 дронов
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, ограничения на работу авиагавани ввели с 6:00 мск, сообщил представитель Росавиации.

Мера объясняется обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого аэропорт Казани на два часа закрывали для приема и вылета самолетов утром 10 сентября после аналогичных мер в столичных аэропортах на фоне атаки беспилотников в Подмосковье.

В пресс-службе главы Татарстана заявили РБК, что в регионе «выстроена работа в случае возникновения угроз БПЛА» «Все службы находятся в постоянной готовности. Росавиация согласно алгоритму действий вводит план «Ковер«
На предприятиях также отработана схема действий», — сообщили в пресс-службе.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

За ночь над российскими регионами перехватили 113 дронов, большинство — над Белгородской областью (73).

С начала военной операции Татарстан неоднократно подвергался атакам дронов. Этой весной беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Казань Росавиация приостановка полетов
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