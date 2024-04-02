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Военная операция на Украине ,  
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Власти Татарстана сообщили об атаке беспилотников

Предприятия в Елабуге и Нижнекамске атаковали беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине
Предприятия в Елабуге и Нижнекамске атаковали дроны, есть пострадавшие, сообщили в правительстве Татарстана. По данным Inkazan, взрывы раздавались на территории особой экономической зоны «Алабуга»

Власти Татарстана сообщили об атаке беспилотников
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Атака беспилотников произошла в Елабуге и Нижнекамске, сообщили РБК в пресс-службе главы Татарстана. Дроны атаковали предприятия.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — сообщили в пресс-службе. В Елабуге есть пострадавшие «в результате разрушения помещения». Им оказывают медицинскую помощь.

Службы в Татарстане перевели в режим повышенной готовности.

По данным портала Inkazan, взрывы были слышны с территории особой экономической зоны «Алабуга». В Елабуге пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа, жители были эвакуированы, пишет издание. Удар был нанесен двумя беспилотниками, сообщили в ОЭЗ «Алабуга».

РБК направил запрос в пресс-службу ОЭЗ «Алабуга», обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по республике Татарстан и в пресс-службу СУ СК по республике Татарстан.

В Белгородской области сбили украинский беспилотник
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

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В ночь на 2 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли в Воронежской и Курской областях. По данным Минобороны России, над территорией Белгородской области было сбито два дрона.

Об атаке в Татарстане власти сообщили впервые с начала военной операции на Украине.

Власти Татарстана сообщили об атаке беспилотников
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