Власти Татарстана сообщили об атаке беспилотников
Атака беспилотников произошла в Елабуге и Нижнекамске, сообщили РБК в пресс-службе главы Татарстана. Дроны атаковали предприятия.
«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — сообщили в пресс-службе. В Елабуге есть пострадавшие «в результате разрушения помещения». Им оказывают медицинскую помощь.
Службы в Татарстане перевели в режим повышенной готовности.
По данным портала Inkazan, взрывы были слышны с территории особой экономической зоны «Алабуга». В Елабуге пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа, жители были эвакуированы, пишет издание. Удар был нанесен двумя беспилотниками, сообщили в ОЭЗ «Алабуга».
РБК направил запрос в пресс-службу ОЭЗ «Алабуга», обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по республике Татарстан и в пресс-службу СУ СК по республике Татарстан.
В ночь на 2 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли в Воронежской и Курской областях. По данным Минобороны России, над территорией Белгородской области было сбито два дрона.
Об атаке в Татарстане власти сообщили впервые с начала военной операции на Украине.
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