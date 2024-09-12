В Мурманской области второй день подряд ограничили работу двух аэропортов
В аэропортах Мурманска (Мурмаши, код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; код ICAO: ULMK) введены временные ограничения, сообщил представитель Росавиации.
Ограничения введены с 9.35 по московскому времени.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщили в Росавиации.
Накануне в обоих аэропортах также вводили ограничения на полеты из-за атаки дронов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис тогда сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника над регионом. За время действия ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) ушли два самолета, летевших в Мурманск.
Этот случай атаки дронов на регион не был первым: в августе Чибис также публиковал соответствующее предупреждение.
Расстояние между Мурманском и границей с Украиной превышает 1,8 тыс. км.
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