В Мурманской области второй день подряд ограничили работу двух аэропортов

Полеты ограничили в аэропортах Мурманска (Мурмаши) и Апатит (Хибины) второй день подряд: накануне там также действовали ограничения, а губернатор сообщал об уничтожении трех беспилотников над регионом

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В аэропортах Мурманска (Мурмаши, код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; код ICAO: ULMK) введены временные ограничения, сообщил представитель Росавиации.

Ограничения введены с 9.35 по московскому времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщили в Росавиации.

Накануне в обоих аэропортах также вводили ограничения на полеты из-за атаки дронов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис тогда сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника над регионом. За время действия ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) ушли два самолета, летевших в Мурманск.

Этот случай атаки дронов на регион не был первым: в августе Чибис также публиковал соответствующее предупреждение.

Расстояние между Мурманском и границей с Украиной превышает 1,8 тыс. км.