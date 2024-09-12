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Военная операция на Украине ,  
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В Мурманской области второй день подряд ограничили работу двух аэропортов

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Военная операция на Украине
Полеты ограничили в аэропортах Мурманска (Мурмаши) и Апатит (Хибины) второй день подряд: накануне там также действовали ограничения, а губернатор сообщал об уничтожении трех беспилотников над регионом
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В аэропортах Мурманска (Мурмаши, код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; код ICAO: ULMK) введены временные ограничения, сообщил представитель Росавиации.

Ограничения введены с 9.35 по московскому времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщили в Росавиации.

Аэропорты Мурманска и Апатитов отменили ограничения после атаки дронов
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Аэропорт Мурманск

Накануне в обоих аэропортах также вводили ограничения на полеты из-за атаки дронов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис тогда сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника над регионом. За время действия ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) ушли два самолета, летевших в Мурманск.

Этот случай атаки дронов на регион не был первым: в августе Чибис также публиковал соответствующее предупреждение.

Расстояние между Мурманском и границей с Украиной превышает 1,8 тыс. км.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мурманская область Мурманск Апатиты беспилотники запрет на полеты Военная операция на Украине
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