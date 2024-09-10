В аэропорту Казани ограничили полеты

В ночь на 10 сентября массированной атаке дронов подверглись Московская и Калужская области. В Казани также ввели ограничения на полеты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

С 7:00 мск работа аэропорта Казани ограничена, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

С начала военной операции Татарстан неоднократно подвергался атакам дронов. Этой весной беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Ранее прием и отправку рейсов приостанавливали в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября 14 беспилотников были уничтожены в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Атаке этой ночью подверглись и другие российские регионы, в том числе Калужская область.

В Раменском в результате атаки беспилотников погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Кроме того, в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11–12-го этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.