Армения заявила, что Россия не предупреждала об операции Азербайджана

Российские миротворцы узнали об операции Азербайджана в Карабахе за несколько минут до ее начала, сообщил МИД России. Москва призвала Баку и Ереван остановить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Россия не проинформировала Армению о военных действиях Азербайджана против Нагорного Карабаха, сообщили Armenpress в аппарате армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Минобороны Азербайджана ранее заявило, что проинформировало командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра о проведении «антитеррористической операции в Нагорном Карабахе».

Информация о том, что Баку якобы «заблаговременно» предупредил российских миротворцев об операции, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала она в своем телеграм-канале.

19 сентября армия Азербайджана начала «антитеррористическую операцию» в Нагарном Карабахе. Баку обвинил армянские вооруженные силы в усилении боевых позиций в регионе, а также в систематических обстрелах азербайджанских позиций. Условиями мира власти Азербайджана назвали «безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил» из Карабаха и роспуск правительства непризнанной республики.

МИД Армении назвал боевые действия, начатые Азербайджаном, «агрессией против народа Карабаха». Ереван призвал Совет Безопасности ООН и российский миротворческий контингент принять меры для прекращения огня. «Что касается заявлений Азербайджана о присутствии армянской армии в Нагорном Карабахе, то мы еще раз подчеркиваем, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе...» — заявили в МИД Армении.

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Москва призвала обе страны прекратить военные действия в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию. «Все шаги для мирного решения карабахской проблемы, мы повторяем неоднократно, прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 год», — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта