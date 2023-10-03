Мэра города Сумы задержали при получении взятки

СБУ задержала мэра города Сумы и его подчиненного при получении взятки

СБУ и НАБУ задержали мэра города Сумы Лысенко и главу департамента инфраструктуры при получении взятки в 1,4 млн грн. Чиновники требовали от местной компании, занимающейся вывозом мусора, 2,1 млн грн, рассказали в СБУ

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали мэра города Сумы Алесандра Лысенко и главу городского департамента инфраструктуры при получении взятки, сообщает СБУ.

По данным ведомства, чиновники требовали 2,13 млн грн от главы местной компании, занимающейся вывозом мусора. В случае отказа платить они угрожали «искусственными препятствиями в ведении бизнеса».

«СБУ и НАБУ задержали обоих фигурантов «на горячем», в момент получения одного из траншей неправомерной выгоды в размере 1,4 млн грн (примерно $38 тыс. — РБК)», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Позже им изберут меру пресечения. По этой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как пишет «Страна.ua», Лысенко уже получил от компании взятку в размере 2,1 млн грн (около $58 тыс.). У фигурантов дела проходят обыски, добавило издание.

Сумы — город на востоке Украины, административный центр Сумской области, которая граничит с российскими Белгородской и Курской областями.

В начале сентября исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что к нему с обыском пришли сотрудники СБУ. Он уточнил, что ордер выдал Шевченковский суд Киева. «Что ищут: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов. <...> Чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле, — там легче «порешать», — написал Ломако в телеграм-канале. Происходящее он назвал «цирком абсурда».

В августе президент Украины Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, законопроект с этой идеей затем внесла группа депутатов Рады. Власти страны сообщали, что планируют запустить портал, на котором можно будет анонимно сообщить о коррупции и получить за это вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более 14 млн грн, это около $380 тыс.) после решения суда.

«Страна.ua» 2 октября написала, что в стране впервые выплатили подобное вознаграждение, его получателю досталось 13,3 млн гривен ($360 тыс.).