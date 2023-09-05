Глава Чернигова сообщил об обысках СБУ у него дома
Исполняющий обязанности мэра украинского города Чернигова Александр Ломако сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к нему домой с обыском.
«Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру. <...> Что ищут: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов», — написал Ломако в своем телеграм-канале.
По его словам, сотрудники СБУ пришли к нему по решению Шевченковского суда Киева, который «немного далеко от Чернигова». «Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле, — там легче «порешать», — заявил Ломако.
Он уточнил, что на 8:00 было запланировано совещание по вопросам жизнедеятельности города, но его пришлось отменить — «сегодня центр начинает политический шоу-сезон». Происходящее Ломако назвал «цирком абсурда».
Минобороны России регулярно сообщает об ударах по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. Ведомство утверждает, что не атакует гражданскую инфраструктуру.
19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Чернигову нанесли ракетный удар. Число пострадавших после него составило 144 человека, власти сообщали о семи погибших. Ломако объявлял трехдневный траур с 19 по 21 августа. Минобороны России не комментировало взрывы в городе.