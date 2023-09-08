Власти сообщили о работе ПВО в Сумах после объявления воздушной тревоги
В украинском городе Сумы работает система противовоздушной обороны, сообщает областная администрация. Жителей просят оставаться в укрытиях.
О взрывах в Сумах сообщают украинские СМИ, в том числе «Суспiльне». До этого в регионе объявили воздушную тревогу.
Сумская область граничит с российскими Брянской, Белгородской и Курской областями.
Прошлой ночью в Сумах также звучали взрывы. В областной администрации позже сообщали о поврежденных зданиях.
В начале июля власти региона решили эвакуировать жителей зоны в 5 км от границы с Россией. Отмечалось, что в сложившихся условиях невозможно восстановить разрушенные объекты.
Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью. В военном ведомстве подчеркивают, что эти удары наносятся исключительно по военным или связанным с ними объектам.