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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о работе ПВО в Сумах после объявления воздушной тревоги

Украинские власти сообщили о работе ПВО в Сумах после объявления тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине

В украинском городе Сумы работает система противовоздушной обороны, сообщает областная администрация. Жителей просят оставаться в укрытиях.

О взрывах в Сумах сообщают украинские СМИ, в том числе «Суспiльне». До этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Сумская область граничит с российскими Брянской, Белгородской и Курской областями.

Прошлой ночью в Сумах также звучали взрывы. В областной администрации позже сообщали о поврежденных зданиях.

В начале июля власти региона решили эвакуировать жителей зоны в 5 км от границы с Россией. Отмечалось, что в сложившихся условиях невозможно восстановить разрушенные объекты.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью. В военном ведомстве подчеркивают, что эти удары наносятся исключительно по военным или связанным с ними объектам.

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Теги
Сумская область ПВО взрывы Воздушная тревога
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