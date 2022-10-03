Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных в ЛНР
Мобилизованные российские военнослужащие прибыли на территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Ведомство сопроводило свое сообщение видеозаписью. На нем показана встреча военных с местными жителями. В середине видеоролика некоторые из них дарят военным подарки.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, ей подлежат 300 тыс. человек. Мобилизованные проходят боевую подготовку в воинских подразделениях Волгоградской области, Чечни, на полигоне под Рязанью и в других регионах. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что на их подготовку уйдет больше месяца.
30 сентября Народная милиция ДНР сообщила, что в зону спецоперации на территории республики прибыли первые мобилизованные. Там заявили, что военные будут проходить курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, с учетом боевого опыта последних месяцев.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось пересечь границу ЛНР и «закрепиться в направлении» Лисичанска, несмотря на потери. Город с начала июля находится под контролем российских военных.
Затем Марочко сказал, что ВСУ попали «в огневой мешок» на территории ЛНР. «Сейчас у нас для военных не существует никаких административных границ, на самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками», — говорил он.
Днем 3 октября помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что украинские силы оставили позиции в районе Артемовска. Он связал это с отсутствием у ВСУ «резервов, снятых для наступлений на других направлениях». Тогда же Марочко отметил, что союзные силы смогли «добиться успеха в районе Соледара».