В ЛНР заявили о попадании ВСУ в «огневой мешок» после перехода границы

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Украинские военные, которые пересекли «административную границу» ЛНР, оказались под огнем российских сил и «уничтожаются», заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко в телеграм-канале.

«Сейчас у нас для военных не существует никаких административных границ, на самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками», — сообщил он.

Ранее Марочко говорил, что ВСУ, «невзирая на потери», удалось пересечь границу ЛНР и «закрепиться в направлении» Лисичанска, который с начала июля контролируют российские силы. В июле после взятия под контроль Лисичанска Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии всей ЛНР под контроль.

Двумя днями ранее, 1 октября, Минобороны объявило об отводе войск из донецкого города Лиман, который находится примерно в 40 км к западу от Лисичанска. В районе Лимана Украина начала наступление, отметили в Минобороны.