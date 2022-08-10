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К бывшей сотруднице «Первого канала» Овсянниковой пришли с обыском

Адвокат: к экс-сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой пришли с обыском
У Марины Овсянниковой начался обыск, заведено дело по статье о «фейках» про армию, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Ранее ее дважды штрафовали по статье о «дискредитации» армии

Силовики пришли с обыском к бывшей сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России).

Он уточнил, что обыск проходит по делу о «публичном распространении заведомо ложной информации» о Вооруженных силах России (207.3 УК). Предельное наказание без отягчающих обстоятельств грозят лишением свободы на срок до трех лет.

Прежде журналистку дважды штрафовали по статье о «дискредитации» Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), — в конце июля на 50 тыс. руб. и в начале августа на 40 тыс. руб. В первый раз поводом стали заявления Овсянниковой о действиях армии на Украине у Басманного суда, в котором тогда рассматривали вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках. Во второй раз — за пост в Facebook, объяснила сама журналистка.

Адвокат Овсянниковой объяснил ее задержание выступлением по делу Яшина
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Фото:Annette Riedl / dpa / picture-alliance / ТАСС

Первое административное дело против Овсянниковой поступило в Останкинский суд Москвы в конце марта. Ей грозил штраф до 50 тыс. руб., однако суд вернул дело полиции. Дело против журналистки завели после того, как она в марте показала антивоенный плакат в эфире программы «Время» на Первом канале за спиной ведущей Екатерины Андреевой. Эфир передачи не прервали, девушку показывали несколько секунд.

В Кремле назвали произошедшее хулиганством. «Прямой эфир любого телеканала — это особое измерение и особая ответственность, тем более для тех, кто там работает», — подчеркнул представитель президента Дмитрий Песков. 

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Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. руб. за записанное перед акцией обращение. При этом с нее взыскали средства по другой статье — ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

В апреле Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого телеканала Welt, спустя три месяца она сообщила, что контракт с изданием закончился.


 

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