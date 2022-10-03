Минобороны показало видео пуска ракет из «Искандеров-М» по объектам ВСУ

На видео показана работа расчетов ракетных комплексов «Искандер-М» Западного военного округа. По данным Минобороны, они запустили ракеты по военным объектам украинских сил

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Минобороны России показало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» по военным объектам Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

На кадрах сняты расчеты «Искандер» Западного военного округа. Они подъезжают к месту пуска, и с установок снимают маскировочные накидки. Затем показан залповый пуск крылатых ракет с двух установок «Искандер».

«Искандеры» разработало Конструкторское бюро машиностроения в подмосковной Коломне. В основном эти комплексы используют для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также важных объектов, которые те прикрывают. Дальность «Искандеров» составляет до 500 км.

Россия более семи месяцев ведет на Украине специальную военную операцию. Киев запросил у западных стран помощь оружием, и ряд государств поставили ему военную технику. Украина в том числе попросила у США ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. Однако Вашингтон не передал такое оружие, поскольку опасался, что Киев может использовать его для ударов по территории России, сообщал CNN.

Между тем 22 сентября, на следующий день после объявления в России частичной мобилизации, в Киеве заявили, что Вашингтон в большей степени готов поставить ATACMS. В российском МИДе предупреждали, что если США пойдут на такой шаг, то станут непосредственным участником конфликта, и что Россия «оставляет за собой право защищать нашу территорию всеми доступными средствами».