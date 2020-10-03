Twitter начнет удалять пожелания Трампу смерти от коронавируса

Это противоречит политике компании. Кроме того, аккаунты таких пользователей могут быть переведены в режим «только для чтения». Дональд Трамп сообщил о болезни 2 октября. Он на время приостановил свою предвыборную кампанию

Фото: Rüdiger Wölk / imago-images.de / Global Look Press

Социальная сеть Twitter будет удалять сообщения, в которых пользователи желают смерти заболевшему COVID-19 американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявили в самой компании, пишет Motherboard.

По информации издания, некоторые пользователи платформы после сообщений о заражении Трампа коронавирусом стали напрямую или завуалированно желать ему смерти. «Твиты, в которых пользователи желают кому-либо смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни запрещены и должны быть удалены», — сообщили в компании.

В Twitter отметили, что в данном случае применяется пункт «Об оскорбительном поведении» в соглашении пользователя. Кроме удаления самих сообщений с открытыми или завуалированными пожеланиями смерти, аккаунты нарушителей могут быть переведены в режим «только для чтения».

В компании добавили, что будут отдавать приоритет удалению контента, который имеет четкий призыв к действию или может нанести реальный вред. При этом представители Twitter не уточнили, являются ли таким контентом твиты, в которых пользователи выражают надежду на смерть Трампа от коронавируса.