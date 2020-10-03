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Twitter начнет удалять пожелания Трампу смерти от коронавируса

Это противоречит политике компании. Кроме того, аккаунты таких пользователей могут быть переведены в режим «только для чтения». Дональд Трамп сообщил о болезни 2 октября. Он на время приостановил свою предвыборную кампанию
Twitter TWTR $46,07 -1,31% Купить
Facebook FB $259,31 -2,84% Купить
Фото:Rüdiger Wölk / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Rüdiger Wölk / imago-images.de / Global Look Press

Социальная сеть Twitter будет удалять сообщения, в которых пользователи желают смерти заболевшему COVID-19 американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявили в самой компании, пишет Motherboard.

По информации издания, некоторые пользователи платформы после сообщений о заражении Трампа коронавирусом стали напрямую или завуалированно желать ему смерти. «Твиты, в которых пользователи желают кому-либо смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни запрещены и должны быть удалены», — сообщили в компании.

В Twitter отметили, что в данном случае применяется пункт «Об оскорбительном поведении» в соглашении пользователя. Кроме удаления самих сообщений с открытыми или завуалированными пожеланиями смерти, аккаунты нарушителей могут быть переведены в режим «только для чтения».

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Шон Конли на брифинге в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд

В компании добавили, что будут отдавать приоритет удалению контента, который имеет четкий призыв к действию или может нанести реальный вред. При этом представители Twitter не уточнили, являются ли таким контентом твиты, в которых пользователи выражают надежду на смерть Трампа от коронавируса.

Как пишет Motherboard, социальная сеть Facebook придерживается несколько иной политики. В компании Марка Цукерберга делают различие между рядовыми пользователями и публичными личностями (этого нет в Twitter, где все пользователи равны). В Facebook заявили, что разрешают обсуждение с критическими комментариями людей, имеющих общественное влияние. «Для публичных фигур мы удаляем атаки, которые являются серьезными, равно как и оскорбительные сообщения, в которых публичный деятель отмечен напрямую». Издание предполагает, что в Facebook можно выражать надежду на смерть Трампа от коронавируса, если такое сообщение не будет содержать прямых угроз или сам Трамп не будет в нем отмечен.

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Дональд Трамп сообщил, что вместе со своей супругой Меланией заразился коронавирусом 2 октября. До этого он самоизолировался в Белом доме из-за заболевшей советницы. Все предвыборные мероприятия Трампа в ходе президентской кампании были перенесены в онлайн-формат или отложены. Его соперник по выборам демократ Джо Байден решил на время болезни главы государства отказаться от критики в его адрес.

Лечащий врач президента Шон Конли сообщал, что Трампу назначили препарат ремдисивир и сделали инъекцию коктейля из антител. Президент, по словам Конли, чувствует себя хорошо, у него нет лихорадки, он готов выписаться из больницы в любой день.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Дональд Трамп смерть Twitter
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