Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 03 окт, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 03 окт, 12:24
Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн Общество, 00:07 Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет Экономика, 00:00 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 03 окт, 23:35 МИД Украины анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными Политика, 03 окт, 23:28 Тренер ЦСКА объяснил поражение команды от аутсайдера чемпионата Испании Спорт, 03 окт, 23:26 Путин заявил о зеркальном ответе России при размещении ракет США в Азии Политика, 03 окт, 23:23 Патрушев пригласил преемника Болтона в Россию Политика, 03 окт, 23:10 В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия Общество, 03 окт, 23:03 Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Бизнес, 03 окт, 23:00 Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ Политика, 03 окт, 22:57 Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Политика, 03 окт, 22:40 Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ Политика, 03 окт, 22:35 Крупнейший банк признал утечку данных клиентов Финансы, 03 окт, 22:23 Чистая прибыль ВТБ с января по август снизилась на 6,6% Экономика, 03 окт, 22:08
Политика ,  
0 
Патрушев пригласил преемника Болтона в Россию
В должности советника президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сменил Джона Болтона, с которым Дональд Трамп был не во всем согласен

Секретарь Совбеза Николай Патрушев пригласил нового советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена посетить Россию, сроки еще не согласованы, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Мы исходим из того что у господина О’Брайена есть приглашение от секретаря Совета безопасности РФ посетить нашу страну. Сроки подлежат дальнейшему согласованию», — сказал Рябков.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сергей Рябков, приглашение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter