Патрушев пригласил преемника Болтона в Россию

В должности советника президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сменил Джона Болтона, с которым Дональд Трамп был не во всем согласен

Секретарь Совбеза Николай Патрушев пригласил нового советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена посетить Россию, сроки еще не согласованы, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Мы исходим из того что у господина О’Брайена есть приглашение от секретаря Совета безопасности РФ посетить нашу страну. Сроки подлежат дальнейшему согласованию», — сказал Рябков.

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