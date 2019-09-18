Трамп объявил о назначении взамен Болтона

Новым советником по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона станет Роберт О'Брайен

Роберт О'Брайен (Фото: TT News Agency / Fredrik Persson via Reuters)

Новым советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности станет Роберт О'Брайен, занимавший до сих пор пост спецпредставителя президента по ситуациям с заложниками.

О скором назначении О'Брайена сообщил сам Трамп.

«Я долго и много работал вместе с Робертом. Он отлично поработает», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

На посту советника по национальной безопасности О'Брайен сменит Джона Болтона, которого Трамп уволил 10 сентября, объяснив свое решение наличием разногласий.