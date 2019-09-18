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Трамп объявил о назначении взамен Болтона
Новым советником по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона станет Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен (Фото: TT News Agency / Fredrik Persson via Reuters)

Новым советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности станет Роберт О'Брайен, занимавший до сих пор пост спецпредставителя президента по ситуациям с заложниками.

О скором назначении О'Брайена сообщил сам Трамп.

«Я долго и много работал вместе с Робертом. Он отлично поработает», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

На посту советника по национальной безопасности О'Брайен сменит Джона Болтона, которого Трамп уволил 10 сентября, объяснив свое решение наличием разногласий.

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14 сентября газета Washington Post назвала О'Брайена одним из основных претендентов на освободившийся после ухода Болтона пост. Один из источников издания сообщил, что кандидатура О’Брайена была одобрена госсекретарем США Майклом Помпео. По данным издания, О’Брайен считается наиболее «безопасным выбором», так как он имеет хорошие отношения с коллегами и в Госдепартаменте, и в Пентагоне.

18 сентября уже сам Трамп назвал О'Брайена в числе пяти кандидатов на должность советника по национальной безопасности.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, Джон Болтон
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