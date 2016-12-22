Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа главой Хакасии

Глава государства попросил Михаила Развожаева поработать в Хакасии в течение месяца и взять ситуацию там под свой контроль. В будущем он пообещал вернуть его в Москву и дать ему должность в федеральных органах

Михаил Развожаев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Указ главы государства вступил в силу с момента подписания, то есть с 3 октября 2018 года.

Во время встречи с Развожаевым Путин попросил замглавы ведомства поехать в Хакасию и взять под свой контроль ситуацию в республике.

«Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы», — сказал глава государства.

Одновременно с этим он пообещал впоследствии вернуть Развожаева в Москву и найти ему «применение в федеральных органах» в соответствии с его опытом и «в хорошем смысле слова амбициями».

Развожаев ответил на предложение президента утвердительно и отметил, что следующий месяц станет для республики решающим, поскольку в это время будет в разгаре бюджетный процесс и формирование региональных аспектов федеральных национальных проектов.

«Я готов, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот месяц прошел эффективно. <...> Как раз этот месяц будет принципиальным для формирования регионального сегмента и работы с федеральными ведомствами», — заявил он.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Путин назначил Развожаева в республику во избежание последствий, которые могут быть вызваны «вакуумом с руководством» региона в период входа в зиму. Представитель Кремля добавил, что глава государства выбрал Развожаева, поскольку тот имеет большой опыт, долго работал в регионе и хорошо знает проблемы Сибири.

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Михаил Развожаев с 2008 года работал на различных руководящих должностях в администрации Красноярского края. С 2012 по 2014 годы он был замглавы республики, после чего его назначили на должность советника министра по делам Северного Кавказа. Он является участником программы по подготовке президентского кадрового резерва при РАНХиГС.

Первый тур выборов в Хакасии прошел 9 сентября, в единый день голосования — как и по всей стране. Он не определил явного победителя, и по его итогам назначили второй тур. В нем должны были принять участие действующий глава республики Виктор Зимин («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. За два дня до повторного голосования Зимин свою кандидатуру снял, оппонентом коммуниста стал Андрей Филягин от «Справедливой России». Дату голосования ЦИК перенес на 21 октября. Филягин накануне, 2 октября, от гонки за губернаторское место отказался. В конечном итоге во втором туре выборов примут участие Коновалов и представитель Партии роста Александр Мяхар.