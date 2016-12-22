ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,94 65,53 EUR Нал. 78,68 77,11 USD Бирж. 65,84 -0,58 EUR Бирж. 77,34 -0,73 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6627,30 -60,70 IMOEX 2430,01 +0,13% RTSI 1162,98 +1,17% Brent 81,17 +3,41% DJIA 26575,88 -0,63% Nasdaq 7988,89 +0,02%
Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией
Лента новостей
Новый шеф ЦРУ расширит масштабы разведки в отношении «сложных стран» 21:37, Политика «Фаворит» от Шойгу: что значит поставка С-300 в Сирию 21:19, Политика Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 21:08, Политика В Москве суд по подозрению в шпионаже арестовал осужденного за педофилию 21:04, Общество Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии 21:01, Политика «Краснодар» вышел на второе место в чемпионате России 20:50, Спорт Арестованный в Осло «российский шпион» оказался ИТ-советником Совфеда 20:34, Политика Бывший глава «Почты России» ушел из EuroСhem 20:16, Бизнес Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира 20:09, Экономика Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами» 20:03, Политика В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний 19:55, Бизнес ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение» 19:31, Финансы Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam 19:22, Бизнес «Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год 19:10, Бизнес США отреагировали на планы России поставить в Сирию С-300 19:07, Политика Путин в беседе с Нетаньяху назвал поставку С-300 Сирии адекватным шагом 19:06, Политика Фонд Сороса подал иски в ЕСПЧ и КС Венгрии из-за закона «Стоп Сорос» 18:50, Политика Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 18:44, РБК и Schneider Electric Когда покупать биткоин: стоимость криптовалюты опустилась до $6,6 тыс. 18:38, Крипто Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн 18:34, Политика Акции хайтек-компаний утянули торги вниз: рынок США открылся в минусе 18:30, Quote Мост на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры 18:22, Экономика Кредиторы потребовали обанкротить очередной актив Дмитрия Ананьева 18:19, Технологии и медиа Новый лимузин Трампа впервые показали на видео 18:16, Авто Жириновский предложил выработать новую формулу власти 18:00, Пресс-релизы Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег 17:58, Финансы В Сбербанке рассказали о прекратившемся оттоке валютных вкладов 17:47, Финансы Машиностроителям дадут ₽1,6 млрд на создание сервис-центров за рубежом 17:45, Экономика
Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией
Вторые туры — 2018, 22:17
0
Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией
Виктор Зимин заверил, что не будет «сходить с ума» от того, что принял решение сняться с выборов. По его признанию, на должности главы республики он стал «чуть беднее, чем пришел на нее»
Виктор Зимин (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Снявшийся с выборов перед вторым туром голосования глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что после завершения полномочий больше не будет заниматься политикой. Об этом уходящий глава региона заявил в беседе с ТАСС.

Зимин сообщил, что после того, как он оставит должность, он будет уделять больше внимания семье и детям. Глава региона подчеркнул, что решение снять свою кандидатуру с выборов было непростым, но осознанным. «Я не терял хлебные карточки, чтобы с ума сходить от того, что принял это решение. На этой должности я стал чуть беднее, чем пришел на нее», — признался он.

По словам 56-летнего Зимина, он прошел «классный путь», после чего, по его словам, судьба наградила его возможностью «побаловаться» политикой. «Но я понял, что моя работа — это развитие Сибири. Возможно, что-то такое я готов буду делать в будущем — помогать реализовывать такие проекты. Я это всегда умел делать профессионально», — сказал Зимин, добавив, что политика его «больше не интересует».

Снявшийся с выборов глава Хакасии объяснил свое решение уйти
Политика

В первом туре выборов действующий глава Хакасии Виктор ​Зимин, представлявший «Единую Россию», занял второе место, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. В минувшую пятницу, за два дня до второго тура голосования, Зимин объявил о снятии своей кандидатуры. Он объяснил это решение тем, что не хочет держаться за власть и уйдет в отставку, чтобы не допустить раскола.

В результате второй тур выборов ЦИК перенесла на 7 октября. За пост главы республики поборются Коновалов и занявший третье место в первом туре представитель «Справедливой России» Андрей Филягин.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Выборы , Хакасия
Главное
Бывший глава «Почты России» ушел из EuroСhem Бизнес
Материалы по теме
Коновалов назвал достойным отказ Зимина от участия в выборах в Хакасии Политика
Избирком Хакасии назначил новую дату выборов главы региона Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter