Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией

Виктор Зимин заверил, что не будет «сходить с ума» от того, что принял решение сняться с выборов. По его признанию, на должности главы республики он стал «чуть беднее, чем пришел на нее»

Виктор Зимин (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Снявшийся с выборов перед вторым туром голосования глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что после завершения полномочий больше не будет заниматься политикой. Об этом уходящий глава региона заявил в беседе с ТАСС.

Зимин сообщил, что после того, как он оставит должность, он будет уделять больше внимания семье и детям. Глава региона подчеркнул, что решение снять свою кандидатуру с выборов было непростым, но осознанным. «Я не терял хлебные карточки, чтобы с ума сходить от того, что принял это решение. На этой должности я стал чуть беднее, чем пришел на нее», — признался он.

По словам 56-летнего Зимина, он прошел «классный путь», после чего, по его словам, судьба наградила его возможностью «побаловаться» политикой. «Но я понял, что моя работа — это развитие Сибири. Возможно, что-то такое я готов буду делать в будущем — помогать реализовывать такие проекты. Я это всегда умел делать профессионально», — сказал Зимин, добавив, что политика его «больше не интересует».

В первом туре выборов действующий глава Хакасии Виктор ​Зимин, представлявший «Единую Россию», занял второе место, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. В минувшую пятницу, за два дня до второго тура голосования, Зимин объявил о снятии своей кандидатуры. Он объяснил это решение тем, что не хочет держаться за власть и уйдет в отставку, чтобы не допустить раскола.

В результате второй тур выборов ЦИК перенесла на 7 октября. За пост главы республики поборются Коновалов и занявший третье место в первом туре представитель «Справедливой России» Андрей Филягин.