В ЦИК назвали новую дату второго тура выборов в Хакасии

Второй тур выборов в Хакасии состоится 21 октября, в нем будут участвовать член КПРФ Валентин Коновалов и представитель Партии роста Александр Мяхар. Об этом РБК заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Если и кандидат от Партии роста снимет свою кандидатуру с выборов, закон предусматривает голосование за одного кандидата, который должен набрать более 50% голосов для победы, рассказал РБК Булаев.

Первый тур выборов в Хакасии прошел 9 сентября. По его итогам был назначен второй тур, в котором должны были принять участие действующий глава республики от «Единой России» Виктор Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Позднее Зимин снял свою кандидатуру и соперником коммуниста стал Андрей Филягин от «Справедливой России».

Во вторник, 2 октября, Филягин решил снять свою кандидатуру. Как рассказал секретарь региональной центральной избирательной комиссии, решение по его заявлению об исключении из кандидатов пока не принято.