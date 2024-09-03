Вдова погибшего в Газе россиянина отказалась встретиться с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с родителями погибшего россиянина Александра Лобанова, тело которого нашли в подземном туннеле в секторе Газа 31 августа, передает гостелерадиокомпания Kan.
По ее данным, Нетаньяху приехал 3 сентября домой к Лобановым в Ашкелон на юге Израиля, чтобы лично выразить соболезнования. С ним встретились родители убитого Оксана и Григорий, а вдова отказалась от встречи.
У Александра остались двое детей, один из них родился во время его пребывания в плену палестинского движения ХАМАС, отмечает Kan. Боевики похитили Лобанова 7 октября, в день нападения на Израиль, мужчина работал на музыкальном фестивале «Нова» и успел спасти несколько человек.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении шести тел заложников в подземном туннеле в районе населенного пункта Рафах 31 августа. Среди них был россиянин. Их тела извлекли и доставили в Израиль. Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы писало о следах пулевых ранений в голову и другие части тела заложников.
опубликовали видео с последними словами убитых и намекнули на то, что остальных ожидает аналогичная судьба, если ЦАХАЛ попытается их спасти.
Нетаньяху уже приносил извинения семье Лобанова в ходе телефонного звонка. Он также усомнился в возможности сделки с ХАМАС, о которой стороны ведут переговоры в последние месяцы при участии посредников. Она в том числе содержит пункт об освобождении заложников. Эта ситуация спровоцировала массовые протесты израильтян. Они потребовали от властей немедленных мер для освобождения заложников.
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