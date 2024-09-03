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Палестино-израильский конфликт ,  
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Вдова погибшего в Газе россиянина отказалась встретиться с Нетаньяху

Вдова погибшего в Газе россиянина Лобанова отказалась от встречи с Нетаньяху
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Премьер Израиля приехал домой к родителям Александра Лобанова, тело которого нашли в подземном туннеле в Газе. Вдова отказалась встречаться с Нетаньяху. У нее и Лобанова остались двое детей
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Naama Grynbaum / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с родителями погибшего россиянина Александра Лобанова, тело которого нашли в подземном туннеле в секторе Газа 31 августа, передает гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Нетаньяху приехал 3 сентября домой к Лобановым в Ашкелон на юге Израиля, чтобы лично выразить соболезнования. С ним встретились родители убитого Оксана и Григорий, а вдова отказалась от встречи.

У Александра остались двое детей, один из них родился во время его пребывания в плену палестинского движения ХАМАС, отмечает Kan. Боевики похитили Лобанова 7 октября, в день нападения на Израиль, мужчина работал на музыкальном фестивале «Нова» и успел спасти несколько человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении шести тел заложников в подземном туннеле в районе населенного пункта Рафах 31 августа. Среди них был россиянин. Их тела извлекли и доставили в Израиль. Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы писало о следах пулевых ранений в голову и другие части тела заложников.

Как убийство шестерых заложников повлияло на переговоры Израиля и ХАМАС
Политика
Фото:Raneen Sawafta / Reuters
Израиль возложил ответственность за произошедшее на ХАМАС. Боевики изначально заявили, что заложники погибли в результате израильской атаки. Позднее они опубликовали видео с последними словами убитых и намекнули на то, что остальных ожидает аналогичная судьба, если ЦАХАЛ попытается их спасти.

Нетаньяху уже приносил извинения семье Лобанова в ходе телефонного звонка. Он также усомнился в возможности сделки с ХАМАС, о которой стороны ведут переговоры в последние месяцы при участии посредников. Она в том числе содержит пункт об освобождении заложников. Эта ситуация спровоцировала массовые протесты израильтян. Они потребовали от властей немедленных мер для освобождения заложников.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина ХАМАС Россия Биньямин Нетаньяху сектор Газа заложники
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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