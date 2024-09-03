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Военная операция на Украине ,  
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ХАМАС опубликовала видео с последними словами убитых заложников

Сюжет
Военная операция на Украине
Тела шестерых убитых заложников обнаружили в секторе Газа 31 августа. Боевики ХАМАС опубликовали видео с убитыми, в том числе россиянином Лобановым, и намекнули на возможность убийства остальных, если их попытаются спасти военные

ХАМАС издала «новые инструкции» для членов палестинской группировки, охраняющих заложников-израильтян, в которых говорится, как действовать в случае приближения к месту их дислокации израильских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС — бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — Абу Обайда, комментируя обнаруженные израильскими военными в Рафахе тела убитых заложников.

Вместе с его заявлением бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовали в своем телеграм-канале видео с еще живыми заложниками. На нем шестеро израильтян, в том числе имеющий второе, российское гражданство, Александр Лобанов, сообщают свои имена. В конце видео группировка сообщила, что скоро появятся новые видео с их «последними сообщениями».

Лобанов был одним из двух остававшихся у ХАМАС заложников-россиян. Он продавал мороженое и напитки на музыкальном фестивале, на посетителей которого напали боевики. После обнаружения его тела Нетаньяху позвонил родным россиянина и извинился за то, что его не удалось спасти.

Обайда обвинил в смерти израильтян премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ЦАХАЛ, из-за действий которых, по его словам, и погибли заложники. Представитель ХАМАС не уточнил, как именно погибли шестеро израильтян, однако рассказал, что другие «десятки пленных» погибли в результате воздушных бомбардировок. «После инцидента в Нусейрате (операция спецназа ЦАХАЛ по спасению заложников, проведенная в 8 июня. — РБК) моджахедам, которым было поручено охранять заключенных, были даны новые инструкции относительно обращения с ними, как только оккупационная армия приблизится к месту их содержания», — сообщил Обайда.

На момент публикации материала ХАМАС опубликовало только одно видео — с убитой заложницей Эденой Йерушалми. На нем она в том числе призывает Нетаньяху прекратить бомбардировки Сектора Газа. Также она сообщает, что скучает по своей семье и хочет домой.

Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложников
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Тела убитых заложников обнаружили в туннеле в районе Рафаха в секторе Газа 31 августа. В Министерстве здравоохранения Израиля тогда заявили, что заложники были убиты террористами ХАМАС выстрелами с близкого расстояния за 48–72 часа до их обнаружения. Полный список опознанных выглядит так:

  • Александр Лобанов;
  • Кармель Гат;
  • Эдена Йерушалми;
  • Херш Гольдберг-Полин;
  • Альмога Саруси;
  • Ори Данино.

По данным ЦАХАЛ, все они были взяты в заложники 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
видео заложники ХАМАС сектор Газа убийство
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