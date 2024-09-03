Как убийство шестерых заложников повлияло на переговоры Израиля и ХАМАС

В ночь на 3 сентября ХАМАС опубликовал видео с последними словами шестерых убитых заложников и пригрозил расправой над оставшимися. Как это повлияет на переговоры о перемирии — в статье РБК

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Что известно об убийстве шестерых заложников в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тел шести заложников в туннеле в Рафахе поздним вечером 31 августа. В воскресенье военные раскрыли личности погибших: это 32-летний Александр Лобанов (двойное гражданство России и Израиля), 40-летняя Кармель Гат, 24-летняя Эден Йерушалми, 23-летний Херш Гольдберг-Полин (двойное гражданство США и Израиля), 27-летний Альмог Саруси и 25-летний Ори Данино.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родным россиянина и других погибших и извинился, что их не удалось спасти (за то время, что Лобанов находился в плену, его жена родила второго ребенка). Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, все шестеро заложников были убиты с близкого расстояния за 48–72 часа до обнаружения — 29 августа или в ранние утренние часы 30 августа. 27 августа всего в километре от этого места израильские военные обнаружили живым другого заложника, Каида Фархана аль-Кади. Его нашли совсем одного, без охранников — те по неизвестным причинам его бросили.

В ночь на 3 сентября военное крыло ХАМАС — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — опубликовало ролик, в котором шестеро убитых заложников называют свои имена. Группировка анонсировала новые видео с их «последними сообщениями», однако на момент публикации статьи в ее телеграм-канале размещен лишь один подобный ролик — с Эден Йерушалми. Пресс-секретарь бригад «аль-Кассам» Абу Обайда заявил, что охранники действовали согласно новым инструкциям на случай приближения к местонахождению пленников израильских военных, действующим после рейда израильского спецназа в Нусейрате 8 июня, когда были освобождены четыре заложника, включая россиянина Андрея Козлова. Минздрав сектора Газа заявлял, что в результате той операции ЦАХАЛ погибли более 270 палестинцев.

«Настойчивость Нетаньяху в освобождении заключенных с помощью военных действий вместо заключения сделки будет означать, что они будут возвращены своим семьям в гробах», — предостерег Обайда. В телеграм-канале военного крыла ХАМАС также был опубликован постер, на котором изображены сидящий на коленях израильский заложник и рука боевика с пистолетом, а внизу размещена подпись на иврите: «Сделка по обмену = свобода и жизнь. Военное давление = смерть и провал». Эта же фраза на английском, иврите и арабском сопровождала видео с Йерушалми.

По данным израильских властей, в плену ХАМАС остается 101 заложник, включая еще одного обладателя двойного гражданства России и Израиля — Александра Труфанова. 35 из них считаются погибшими. В конце мая палестинская группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовала два пропагандистских ролика с Труфановым. В интервью РБК в середине августа посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что Труфанов не числится в списке погибших.

На момент публикации материала в МИД России не ответили на просьбу РБК прокомментировать как сам факт убийства россиянина и других пяти заложников ХАМАС, так и перспективы дальнейших контактов с палестинской группировкой. Последний визит в Москву представителя ХАМАС замглавы политбюро Мусы Абу Марзука прошел в конце июня. После встречи со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым он заявил, что группировка не будет освобождать заложников с российским гражданством до соглашения о перемирии с Израилем.

Как гибель заложников повлияет на переговоры

В воскресенье вечером в Израиле прошли масштабные акции протеста — по некоторым данным, участие в них приняли около 500 тыс. человек. Демонстрации продолжились в понедельник. На этот день крупнейший профсоюз «Гистадрут» объявил всеобщую забастовку. Однако Национальный суд по трудовым спорам признал акцию не связанной с правами рабочих, а потому незаконной — ее участникам было велено вернуться на свои рабочие места к 14:30.

Гнев протестующих направлен не столько на ХАМАС, сколько на собственное правительство и самого Нетаньяху, которых обвиняют в неспособности заключить сделку об освобождении заложников. Участники массовых акций считают, что израильского лидера беспокоит не судьба пленных, а сохранение власти, ведь за прекращением вооруженного конфликта с высокой долей вероятности последует расследование обстоятельств, сделавших возможной атаку ХАМАС 7 октября, и последующая отставка кабинета. Не исключено, что на новых выборах победу одержат оппозиционные левые партии, а Нетаньяху, в отношении которого возбуждено несколько дел о коррупции, будет грозить срок.

Гибель заложников обострила противоречия внутри израильского кабинета. Как сообщают израильские СМИ, на заседании правительства вечером 1 сентября между Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом произошла перепалка из-за требований премьера сохранить контроль ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором. «Тот факт, что мы отдаем приоритет Филадельфийскому коридору ценой жизней заложников, — это позор», — приводит слова Галанта издание Times of Israel.

На пресс-конференции 2 сентября Нетаньяху признал разногласия с отдельными министрами, но не стал называть конкретных имен. По его словам, 14-километровый коридор — «кислородная трубка» для ХАМАС. «Ось зла нуждается в Филадельфийском коридоре, и по той же причине мы должны его контролировать, — подчеркнул он. — Этот коридор определяет все наше будущее». По словам израильского премьера, если ЦАХАЛ отойдет от коридора на 42 дня в рамках продвигаемой посредниками сделки, то не сможет вернуться назад и позволит ХАМАС перевооружиться для новых атак. Палестинская группировка также может воспользоваться Филадельфийским коридором, чтобы переправить израильских заложников на Синай, а оттуда в Иран или Йемен, предположил премьер. Он пообещал заставить ХАМАС «заплатить высокую цену» за гибель заложников и выразил сомнение, что группировка заинтересована в сделке о прекращении огня и освобождении заложников.

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о заключении этого соглашения активизировались в конце мая, после того как президент США Джо Байден публично обрисовал его конутры. 8 августа международные посредники США, Катар и Египет призвали стороны вернуться за стол переговоров и пообещали предоставить финальный проект заключения. Но переговоры не увенчались успехом: ХАМАС раскритиковал предложенную сделку и потребовал вернуться к исходным положениям.

CNN отмечает, что в майской версии сделки, обнародованной Байденом, не фигурировал Филадельфийский коридор — это требование появилось позднее, и последние консультации были посвящены условиям присутствия там израильских военных. Переговоры продолжаются и после гибели шестерых заложников. 2 сентября директор «Моссад» Давид Барнеа вылетел на очередные переговоры с международными посредниками в Дохе, однако высказывания Нетаньяху о Филадельфийском коридоре подорвали шансы на заключение сделки, заявил CNN осведомленный источник.

Нетаньяху и его крайне правые партнеры по коалиции убеждены, что любые уступки лишь усилят позиции ХАМАС и продемонстрируют эффективность таких методов, как убийство заложников, заявила РБК научный сотрудник ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Эксперт предположила, что по этой причине позиция израильского правительства на переговорах может остаться без изменений, несмотря на растущее давление и дискуссии внутри израильского общества. Протесты также вряд ли пойдут на спад, считает востоковед. «Критика правительства постепенно нарастает, однако пока позиция общества не оказывает существенного влияния на решения правящей коалиции по вопросу войны в Газе и переговоров с ХАМАС. К тому же многие израильтяне с подходом правительства согласны», — пояснила Самарская. По ее мнению, куда бóльшую роль играет мнение представителей сил безопасности, многие из которых выступают за смягчение требований и компромиссный вариант сделки.

Как растет международное давление на Израиль

Одновременно с внутренним растет и внешнее давление на правительство Нетаньяху. 2 сентября Байден заявил журналистам, что израильский премьер не предпринимает достаточных усилий для заключения сделки об освобождении заложников. Жесткая реакция президента США продиктована в том числе гибелью Гольдберга-Полина — 23-летний американец, потерявший во время нападения 7 октября часть левой руки, стал лицом заложников ХАМАС, а его родители выступали на съезде Демпартии в Чикаго двумя неделями ранее.

Критика США звучит уже давно, но пока лишь частично влияет на позиции израильского политического истеблишмента, отмечает Самарская. «Ключевые соображения, которыми они руководствуются, — собственное понимание вопросов безопасности. К тому же на Нетаньяху оказывается давление крайне правого фланга в его правительстве — это также снижает гибкость его позиции», — пояснила эксперт.

По данным The Washington Post и NBC News, Байден планирует в самое ближайшее время предложить Израилю и ХАМАС ультимативную сделку «или-или». Отказ сторон от соглашения может ознаменовать конец международных переговоров под руководством США, заявил источник WP. «Мы не можем продолжать переговоры по этому вопросу. В какой-то момент этот процесс должен быть завершен», — сказал собеседник издания.

Давление на Нетаньяху оказывает и другой партнер Израиля — Великобритания. 2 сентября Форин-офис сообщил, что, согласно выводам двухмесячного внутреннего расследования, Израиль мог использовать британские вооружения с нарушением международного гуманитарного права. Поэтому лейбористское правительство Кира Стармера приняло решение приостановить действие 30 из 350 выданных в стране лицензий на поставки оружия Израилю, в том числе касающихся запчастей для истребителей F-35.

По данным газеты «Гаарец», в министерстве юстиции Израиля ожидают, что в ближайшие несколько дней или недель Международный уголовный суд (МУС) объявит о решении по выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Источники издания отмечают, что риск положительного решения вырос, поскольку Израиль так и не сформировал государственную комиссию по расследованию решений военного времени.