Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложников

Нетаньяху возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Движение заявило, что те погибли в результате атаки Израиля. Среди погибших — россиян, работавший на музыкальном фестивале

Фото: Amir Cohen / Reuters

Те, кто убивает заложников, не хотят сделки, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как Армия обороны страны (ЦАХАЛ) опубликовала список с именами шести заложников палестинской группировки ХАМАС, чьи тела нашли военные. Слова премьера привел его советник Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

В опубликованном списке значатся имена людей, похищенных 7 октября 2023 года, в день нападения ХАМАС на Израиль. Как сообщили в ЦАХАЛ, их тела обнаружили в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа. Среди погибших — россиянин Александр Лобанов. Он работал на музыкальном фестивале, который атаковали боевики ХАМАС.

Премьер возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Он заявил, что группировка неоднократно отказывалась от сделки по освобождению израильских пленных — 27 мая и 16 августа на новых условиях, в то время как Израиль на нее соглашался.

«Мы не отступим. Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование», — сказал Нетаньяху.

ХАМАС, в свою очередь, возложила ответственность за гибель заложников на Израиль. Движение заявило, что все они погибли в результате израильской атаки.

Нетаньяху раскритиковали в Израиле после появления сообщений о гибели шестерых захваченных в плен группировкой. В частности, израильская общественная организация «Форум семей заложников» призвала премьера публично обратиться к нации и признать ответственность за гибель заложников.

Экс-глава Минобороны Израиля Бени Ганц, изначально входивший в состав кабинета министров Нетаньяху после объявления военного положения, указал, что в стране есть те, кто не сделал все возможное, чтобы предотвратить гибель заложников. Он заявил, что премьер «колеблется, напуган и тянет время из политических соображений вместо того, чтобы действовать».

Бывший премьер Израиля, предшественник Нетаньяху и лидер оппозиции Яир Лапид написал в X, что глава правительства и его «кабинет смерти» решили не спасать похищенных заложников. The Times of Israel писала со ссылкой на стенограмму встречи израильского руководства, что Нетаньяху назвал приоритетом страны сохранение войск в Филадельфийском коридоре, а не спасение жизней оставшихся заложников.

Нетаньяху публично называл возвращение захваченных ХАМАС заложников приоритетом Израиля, а также условием для прекращения огня.

ХАМАС и Израиль в последние месяцы ведут переговоры о новой сделке с участием посредников, одним из пунктов которой является освобождение заложников.