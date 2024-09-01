Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина

Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина и извинился перед ними

Александр Лобанов (Фото: Bring Them Home Now / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил семье россиянина Александра Лобанова, тело которого было обнаружено Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в подземном туннеле в секторе Газа, и извинился за то, что его не удалось спасти, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.

«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что не смог вернуть Сашу живым», — сказал Нетаньяху.

Материал дополняется