 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина

Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина и извинился перед ними
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Александр Лобанов
Александр Лобанов (Фото: Bring Them Home Now / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил семье россиянина Александра Лобанова, тело которого было обнаружено Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в подземном туннеле в секторе Газа, и извинился за то, что его не удалось спасти, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.

«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что не смог вернуть Сашу живым», — сказал Нетаньяху.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа Россия заложники Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В Кремле не увидели шанса для Трампа за сутки решить конфликт на УкраинеПолитика, 15:07
Ynet сообщил о пулевых ранениях на телах погибших в Газе заложниковПолитика, 14:59
Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянинаПолитика, 14:56
МЧС опубликовало видео с места крушения Ми-8Т на КамчаткеОбщество, 14:45
Песков заявил, что Европа «зашлась в конфронтационном экстазе»Политика, 14:36
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 14:34
В Ессентуках почти 20 санаториев остались без водыОбщество, 14:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков заявил об ответе России на нападение ВСУ на Курскую областьПолитика, 13:57
Авиация нанесла удары по ВСУ у 17 населенных пунктов Курской областиПолитика, 13:54
В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывовПолитика, 13:34
Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложниковПолитика, 13:24
Сафонов пропустит матч ПСЖ в чемпионате ФранцииСпорт, 13:23
ТАСС узнал возможную причину крушения Ми-8Т на КамчаткеОбщество, 13:13
В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТПОбщество, 12:53