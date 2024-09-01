Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил семье россиянина Александра Лобанова, тело которого было обнаружено Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в подземном туннеле в секторе Газа, и извинился за то, что его не удалось спасти, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.
«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что не смог вернуть Сашу живым», — сказал Нетаньяху.
Материал дополняется
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят