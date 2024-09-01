Массовые протесты в Тель-Авиве. Видео
1 сентября в Тель-Авиве проходит крупнейшая акция протеста. Как пишет The Jerusalem Post, в ней принимает участие сотни тысяч израильтян. Они требуют немедленного освобождения заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС во время атаки 7 октября 2023 года.
Накануне Армия обороны Израиля обнаружила в подземном тоннеле в секторе Газа тела шести заложников. Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы писала, что они были убиты в течение последних 48 часов, обнаружены следы пулевых ранений.
На этом фоне премьер-министр Биньямин Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС, которая включала пункт об освобождении заложников. Боевики возложили ответственность за гибель шести человек на Израиль.
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