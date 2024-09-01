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Палестино-израильский конфликт ,  
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Массовые протесты в Тель-Авиве. Видео

Появились кадры протестов в Тель-Авиве с требованием о возвращении заложников
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В Тель-Авиве сотни тысяч израильтян требуют немедленного освобождения заложников, захваченных ХАМАС. Поводом для протеста стали найденные в подземном тоннеле тела шести человек и сомнения премьера в возможности сделки

Массовые протесты в Тель-Авиве. Видео
Video

1 сентября в Тель-Авиве проходит крупнейшая акция протеста. Как пишет The Jerusalem Post, в ней принимает участие сотни тысяч израильтян. Они требуют немедленного освобождения заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС во время атаки 7 октября 2023 года.

Накануне Армия обороны Израиля обнаружила в подземном тоннеле в секторе Газа тела шести заложников. Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы писала, что они были убиты в течение последних 48 часов, обнаружены следы пулевых ранений.

На этом фоне премьер-министр Биньямин Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС, которая включала пункт об освобождении заложников. Боевики возложили ответственность за гибель шести человек на Израиль.

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Аэропорт имени Бен-Гуриона
Участники протестов сочли, что действующие власти не способны освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, и «соглашение важнее всего остального». Профсоюзы призвали к проведению всеобщей забастовки 2 сентября.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Палестина Израиль ХАМАС заложники протесты
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