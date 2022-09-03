Представитель ВГА Запорожья Рогов: в Энергодаре раздалось «около двух десятков взрывов»

В ВГА Запорожья сообщили о звуках «двух десятков взрывов» в Энергодаре

В Энергодаре Запорожской области (подконтрольный российским войскам) слышны взрывы, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Около 1:45-1:50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов», — написал он.

Позднее Рогов уточнил, что было слышно «около двух десятков» взрывов.

Ранее представитель запорожской ВГА заявил об очередном обстреле атомной электростанции. По его словам, были зафиксированы четыре «прилета», три из них в 400 м восточнее АЭС, еще один — между вторым и третьим энергоблоками. В результате была повреждена Днепровская ЛЭП, а сама станция «переведена на питание собственных нужд».

Энергодар и территорию электростанции сейчас контролируют российские войска, саму АЭС обслуживает украинская сторона.

1 сентября на АЭС прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, электростанция неоднократно подвергалась обстрелам, следы от них видели сотрудники агентства. Там сейчас находятся шесть экспертов, двое останутся на постоянной основе, уточнил Гросси.