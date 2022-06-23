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Общество ,  

Галкина исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Артист и телеведущий Максим Галкин был исключен из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Список опубликован на сайте Министерства культуры и информационной политики страны.

Артиста внесли в список 3 ноября 2021 года. На данный момент в нем числятся 209 человек. Среди них — певец Олег Газманов, актер Сергей Безруков, Михаил Боярский, режиссер Федор Бондарчук, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Федеральные телеканалы отказались от рекламы «Уралсиба» с Галкиным
Технологии и медиа
Максим Галкин

В день начала военной операции России на Украине Галкин выступил против боевых действий. «Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно?» — написал артист. Он заявил, что привык честно работать и боится потерять совесть.

В начале марта российские телеканалы решили убрать из эфира рекламу банка «Уралсиб», где снялся Галкин, говорили источники РБК. Они связали это с антивоенной позицией артиста. Кроме того, Галкин перестал вести программу «Сегодня вечером» на «Первом канале». В начале мая стало известно, что его заменит народный артист России и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Также в марте Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал из России в Израиль. «У меня сорвались все рекламные контракты до конца года. Я потерял рекламные деньги. Я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, их стали переносить или вообще отменять», — говорил Галкин.

Пугачева опровергала планы по эмиграции и объясняла отъезд каникулами детей и желанием поправить здоровье. Позже она объявила, что вернется из отпуска к 1 сентября, когда дети пойдут в школу.

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Максим Галкин Минкультуры Украины

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