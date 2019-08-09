Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии

Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии

Власти двух стран устранили принципиальные разногласия, которые были у них в рамках переговоров по Союзному государству. В течение месяца должна состояться встреча премьер-министров двух стран, которая финализирует договоренности

Максим Орешкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Принципиальные разногласия, которые были у России и Белоруссии по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты. Об этом по итогам встречи глав правительств двух стран заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа», — ответил глава ведомства.

По его словам, сейчас все переговоры будут вестись на уровне рабочей группы, через некоторое время премьер-министры России и Белоруссии должны будут встретиться и финализировать все договоренности, которые президенты стран достигли на встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге в июле. Это произойдет, уточнил Орешкин, в течение месяца.

«Это такой крайний срок, чтобы успеть провести работу к декабрю», — заключил российский министр.