Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,29 +0,25 EUR Бирж. 73,08 +0,36 Brent 58,85 +2,29% USD Нал. 65,66 64,93 EUR Нал. 73,68 72,79 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1196 +0,0017 BTC/USD Бирж. 11 840,75 -214,25 IMOEX 2 686,63 -0,37% RTSI 1 296,09 -0,59% DJIA 26 355,89 -0,08% Nasdaq 8 018,06 -0,26%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Activision Blizzard $64 (+35,36%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+28,09%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Activision Blizzard $64 (+35,36%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+28,09%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 13:24
Кашмир вам: как индийский премьер укрепляет сферу своего мирового влияния Мнение, 16:51 Ученый объяснил появление сельдяного короля у берегов России Общество, 16:42 Метеорологи зафиксировали рекордно низкое давление в Москве Общество, 16:40 Цифровое будущее медицинского страхования: что делать работодателям Pro, 16:39 Посольство России выяснит обстоятельства исчезновения россиянина в Идлибе Политика, 16:38 Почему запрет криптовалют грозит Индии потерей $13 млрд Крипто, 16:30 Названа дата начала работы Верховной рады нового созыва Политика, 16:21 Farfetch приобрела итальянский холдинг New Guards за $675 млн Стиль, 16:20 Директору ФБК продлили арест на 10 суток Политика, 16:10 Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии Политика, 16:09 Как Земля только носит: пять фактов о влиянии землепользования на климат Зеленая экономика, 16:09  МИД осудил обозначение Курил японской территорией на сайте Олимпиады-2020 Политика, 16:07 Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га Общество, 16:05 Трамп признался в своем страхе перед алкоголем Общество, 16:03
Политика ,  
0 
Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии
Власти двух стран устранили принципиальные разногласия, которые были у них в рамках переговоров по Союзному государству. В течение месяца должна состояться встреча премьер-министров двух стран, которая финализирует договоренности
Максим Орешкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Принципиальные разногласия, которые были у России и Белоруссии по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты. Об этом по итогам встречи глав правительств двух стран заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа», — ответил глава ведомства.

По его словам, сейчас все переговоры будут вестись на уровне рабочей группы, через некоторое время премьер-министры России и Белоруссии должны будут встретиться и финализировать все договоренности, которые президенты стран достигли на встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге в июле. Это произойдет, уточнил Орешкин, в течение месяца.

«Это такой крайний срок, чтобы успеть провести работу к декабрю», — заключил российский министр.

Экономика
Россия передала Белоруссии план дальнейшей интеграции

У России и Белоруссии есть программа интеграции в рамках Союзного государства. Она охватывает различные сферы деятельности (налоговое законодательство, финансовую, бюджетную, кредитно-денежную политику и пр.) и предполагает более глубокое и широкое сотрудничество, нежели то, которое сейчас действует в рамках Евразийского экономического союза. В частности, Лукашенко говорил, что поддерживает введение единой валюты между странами.

Последние переговоры Путина и Лукашенко прошли 18 июля в рамках Форума регионов Белоруссии и России, в ходе которых лидеры государств обсудили развитие интеграции и различные спорные моменты.

Автор: Анна Трунина
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, Белоруссия
Материалы по теме
В Минкомсвязи заявили о прогрессе в вопросе отмены роуминга с Белоруссией
Технологии и медиа
Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом продуктов из ЕС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter