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Политика ,  
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В Белоруссии назвали условия обнародования программы интеграции с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал, что проект программы интеграции с Россией будет опубликован для того, чтобы снять опасения по поводу суверенитета страны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Я думаю, после ее парафирования правительство двух стран опубликует ее для того, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета и других», — сказал он.

Румас отметил, что суть программы заключается в создании единого рынка для двух стран. Он заявил, что в ней нет вопросов политического характера.

Политика
Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии

По его словам, правительство Белоруссии планирует 27 августа представить проект президенту Александру Лукашенко для ее одобрения, чтобы в начале сентября предварительно подписать документы.

Премьер-министр добавил, что к 1 ноября государственные органы должны составить 28 дорожных карт по различным секторам экономики.

В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Впоследствии глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия. В основе интеграции стран лежит Договор о создании Союзного государства, который был подписан в 1999 году.

Теги: Белорусия
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