В Белоруссии назвали условия обнародования программы интеграции с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал, что проект программы интеграции с Россией будет опубликован для того, чтобы снять опасения по поводу суверенитета страны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Я думаю, после ее парафирования правительство двух стран опубликует ее для того, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета и других», — сказал он.

Румас отметил, что суть программы заключается в создании единого рынка для двух стран. Он заявил, что в ней нет вопросов политического характера.

По его словам, правительство Белоруссии планирует 27 августа представить проект президенту Александру Лукашенко для ее одобрения, чтобы в начале сентября предварительно подписать документы.