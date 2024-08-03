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Политика ,  
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В «связанном» с ЧВК «Вагнер» поджоге в Лондоне обвинили еще двух человек

В марте в Лондоне сгорели склады украинских компаний. В поджоге обвинили британца, которого связывают с ЧВК «Вагнер», теперь в деле появились новые фигуранты. Посольство назвало абсурдными обвинения в причастности России к пожару

В уголовном деле о поджоге в Лондоне склада, принадлежащего компании выходцев из Украины, появились два новых фигуранта, сообщает полиция. Это 22-летний Джейким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена, которые живут в столичных районах Кройдон и Уондсворт.

Роузу также предъявили обвинение в хранении холодного оружия. Молодых людей задержали 1 августа.

Промышленный объект в районе Лейтон на востоке Лондона загорелся 20 марта, в тушении пожара участвовали около 60 спасателей. Как передавала Telegraph, по этому адресу действовали украинские компании по доставке посылок Oddisey и Meest UK. Они принадлежат живущим в Лондоне супругам Михаилу Приходько и Елене Бойковой, уточняла Би-би-си.

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Политика
Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

По версии прокуратуры, поджог совершили в интересах России, одним из обвинямых стал 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир. Sky News писал, что британец связан с ЧВК «Вагнер», которая признана в Соединенном Королевстве террористической организацией. Обвинения предъявлены также 22-летним Джейку Ривзу и Дмитрию Паулауске из Кройдона, 60-летнему Полу Инглишу, живущему в пригороде Рохамптон на юго-западе столицы, и 22-летнему Нии Менса из южного Лондона.

В конце апреля российского посла Андрея Келина вызвали в британский МИД. Дипломат назвал обвинения в причастности России к произошедшему абсурдными и бездоказательными. В мае британские власти решили выслать российского военного атташе полковника Максима Еловика, которого Лондон назвал сотрудником военной разведки. Москва в ответ объявила персоной нон грата британского военного атташе капитана Адриана Когхилла, его обязали покинуть Россию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания Лондон поджог ЧВК Вагнер склад
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