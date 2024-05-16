МИД объявил о высылке британского атташе по обороне из России

Капитан Адриан Когхилл должен покинуть Россию в недельный срок, решение МИД стало ответом на высылку российского военного атташе, которого Британия назвала «сотрудником военной разведки»

Адриан Когхилл (Фото: Посольство Великобритании в России)

Атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл объявлен персоной нон грата в России и обязан в недельный срок покинуть страну, сообщил МИД. Лондон уведомлен об этом через представителя посольства Великобритании в Москве, вызванного на Смоленскую площадь.

Представителю был заявлен «решительный протест» в связи с принятым 8 мая властями Великобритании решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне. «Подчеркнули, что расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», — сообщили в МИДе.

8 мая Лондон объявил о высылке из страны российского военного атташе, а также о новых ограничениях при получении дипломатических виз россиянами.

Российского военного атташе, которого британские власти решили выслать, глава МВД страны Джеймс Клеверли назвал «сотрудником военной разведки». Министр также сообщил, что Лондон снимет дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, связанных с Россией. Речь шла о поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, подаренном СССР в 1947 году, и «торгово–оборонном комплексе в Хайгейте» (в районе Лондона Хайгейт находится торгпредствительство России), говорилось на сайте британского правительства.

МИД России обещал «адекватный ответ» на принятые Лондоном меры.