Великобритания вышлет российского военного атташе

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Лондон объявил о высылке из странны российского военного атташе, а также о новых ограничениях при получении дипломатических виз россиянами. Также Британия снимет дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости.

«Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, связанных с Россией, в Великобритании. <...> Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничиваем срок пребывания российских дипломатов в Великобритании», — заявил в парламенте глава британского МИД Джеймс Клеверли (цитата по Reuters).

Он назвал военного атташе «сотрудником военной разведки».

Россия даст на это адекватный ответ, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

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