 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Высылки дипломатов ,  
0 

Великобритания вышлет российского военного атташе

Сюжет
Высылки дипломатов
Сюжет
Война санкций
Фото: Peter Summers / Getty Images
Фото: Peter Summers / Getty Images

Лондон объявил о высылке из странны российского военного атташе, а также о новых ограничениях при получении дипломатических виз россиянами. Также Британия снимет дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости.

«Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, связанных с Россией, в Великобритании. <...> Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничиваем срок пребывания российских дипломатов в Великобритании», — заявил в парламенте глава британского МИД Джеймс Клеверли (цитата по Reuters).

Он назвал военного атташе «сотрудником военной разведки».

Россия даст на это адекватный ответ, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

Материал дополняется.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Доля Лондона на европейском рынке IPO упала до минимума за десятилетия Инвестиции, 15:37
Порноактриса Дэниелc рассказала в суде о свиданиях и сексе с Трампом Общество, 15:35
Задержали бойца ММА Никархо, который въехал в разводной мост в Петербурге Спорт, 15:34
Локальный минимум и перспективы биткоина. Прогноз Standard Chartered Крипто, 15:31
Мосгорсуд оставил под арестом замминистра Тимура Иванова Политика, 15:31
Изабель Юппер назначили президентом жюри Венецианского кинофестиваля Life, 15:30
В мобильном приложении ВТБ произошел сбой Финансы, 15:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Факел» оштрафовали за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» Спорт, 15:27
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 15:22
Великобритания вышлет российского военного атташе Политика, 15:19
В Красноярске огонь с травы перекинулся на два частных жилых дома Общество, 15:17
Прокуратура предложила закрыть второе налоговое дело Шакиры Общество, 15:14
Работает на всю воронку продаж: неочевидные выгоды ПромоСтраниц Яндекса Pro, 15:07
Наводнение затопило юг Бразилии. Фотогалерея Общество, 15:03 