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Лондон назвал мины под сорняками причиной медленного наступления ВСУ

Разведка Великобритании: продвижению ВСУ мешают мины под кустами
Сюжет
Военная операция на Украине
Разрастание сорняков на пахотных полях в зоне боевых действий позволяет российским военным маскировать оборонительные позиции и затрудняют для ВСУ разминирование минных полей, отмечает Министерство обороны Великобритании
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Контрнаступлению ВСУ мешают сорняки и кустарники, которые затрудняют разминирование российских минных полей, — сообщение об этом появилось в Twitter британского Минобороны.

«Пахотные земли в зоне боевых действий в настоящее время не обрабатываются, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Это помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет разминирование оборонительных минных полей», — отмечает Лондон.

Однако эти заросли украинская пехота может использовать для прикрытия «небольших скрытных атак», отметили британские военные.

Ранее Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти сообщила, что медленный темп украинского контрнаступления связан с «лучшей формой» российской армии и с тем, что у российских военных было время для создания мощных оборонительных укреплений.

Галеотти говорил о так называемой линии Суровикина (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции): обширной сети траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенной для замедления любой атаки.

В начале июня Украина перешла в контрнаступление. На Западе и на Украине признали факт, что оно идет медленно. Киев среди причин назвал нехватку оружия, в том числе современных истребителей.

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что задачей украинских войск является не продвижение вперед, а «истощение российской армии».

Минобороны России не раз сообщало о срыве украинского наступления и больших потерях противника. Украина с 4 июня, когда началось контрнаступление, потеряла 259 танков и 780 бронемашин, сообщил 27 июня Владимир Путин.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина мины контрнаступление ВС России
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