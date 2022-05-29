Баку обвинил Ереван в подрыве усилий по нормализации отношений

Министерство иностранных дел Азербайджана (Фото: mfa.gov.az)

МИД Азербайджана отверг утверждения армянской стороны о нарушении режима прекращения огня на границе, обвинив Ереван в подрыве усилий по нормализации отношений между двумя странами. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Азербайджана.

«Решительно отвергаем заявление МИД Армении от 28 мая, в котором утверждается о нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня, а также содержатся совершенно необоснованные обвинения против Азербайджана», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в азербайджанском МИД, «подобные клеветнические, деструктивные заявления армянской стороны <…> преследуют цель подорвать шаги, предпринимаемые для нормализации [отношений], в том числе нанести ущерб процессу делимитации государственной границы».

Накануне армянская сторона обвинила Азербайджан в обстрелах на юго-восточном направлении границы между двумя странами. В результате обстрела, по данным армянской стороны, тяжелые ранения получил солдат, проходящий срочную службу. В военном ведомстве добавили, что нанесли ответный огонь по азербайджанским подразделениям. Азербайджан назвал заявления Еревана «ложными и не соответствующими действительности».

В апреле Армения и Азербайджан впервые после окончания конфликта 2020 года начали обсуждать конкретные предложения о мирном договоре. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе и договорились создать двустороннюю комиссию по определению границ Армении и Азербайджана. 22 мая состоялась уже третья встреча сторон при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля.