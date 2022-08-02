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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  

Путин и Пашинян обсудили урегулирование конфликта в Карабахе

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян договорились продолжить контакты.

Летом они уже провели два телефонных разговора, в которых касались темы Нагорного Карабаха. 6 июля они обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановление экономических и транспортно-логистических связей в регионе, 1 июня — активизацию совместной работы по обеспечению региональной стабильности и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Пашинян и Алиев поручили создать комиссии по границе в Карабахе
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Нагорный Карабах — историческая область, большую часть районов которой населяют армяне. Она провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году как Нагорно-Карабахская республика. С 1992 по 1994 год в регионе шли полномасштабные боевые действия: Баку пытался взять Карабах под свой контроль. В результате под контролем Азербайджана осталось около 15% Нагорного Карабаха, Армения взяла под контроль несколько районов, которые изначально не входили в Нагорно-Карабахскую автономию. Конфликт вновь обострялся в 2016-м, а затем в 2020 году.

Трехсторонние договоры 2020–2021 годов, реализацию которых обсуждали Путин и Пашинян, были заключены после нового обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

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В этом году Баку и Ереван активизировали переговоры о мире на фоне новых точечных обострений на территории Карабаха. Стороны несколько раз встречались в Брюсселе (Евросоюз играет роль посредника в урегулировании). На последней встрече, в мае, они договорились запустить работу комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.

Несмотря на подобные контакты, ситуация в Нагорном Карабахе остается неспокойной. В середине июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций военных на границе.

Теги
Персоны
Нагорный Карабах Владимир Путин Никол Пашинян телефонные переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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