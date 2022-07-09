На Украине рассмотрят петицию о легализации однополых браков

Петиция о легализации однополых браков на Украине набрала 25 тыс. голосов на сайте президента страны, что обязывает Владимира Зеленского рассмотреть инициативу.

Петиция набрала необходимое количество голосов чуть более чем за месяц.

«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — считает автор петиции Анастасия Совненко.

Сейчас однополые браки разрешены в большинстве стран Западной Европы. Последней страной, проголосовавший на референдуме за разрешение таких союзов, стала Швейцария (среди тех, кто не разрешил такие союзы, — Италия и Лихтенштейн). Большинство стран Центральной и Восточной Европы не готовы их легализовать, отмечает AP.

Российские власти к разрешению однополых браков относятся критически. В частности, в последней редакции Конституции Российской Федерации сказано, что «брак является союзом мужчины и женщины».