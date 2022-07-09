Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра Политика, 19:15
На Украине рассмотрят петицию о легализации однополых браков Политика, 19:08
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 19:00
«Зенит» — «Спартак». Онлайн матча за Суперкубок России Спорт, 19:00
Тарпищев фразой «российская школа» оценил победу Рыбакиной на Уимблдоне Спорт, 18:45
Находящиеся в Коломбо россияне рассказали об обстановке на Шри-Ланке Политика, 18:42
Лидер сезона «Формулы-1» выиграл спринт на Гран-при Австрии Спорт, 18:23
МИД России назвал протесты в Шри-Ланке внутренним делом страны Политика, 18:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Главный претендент на пост премьера Британии отказался выдвигаться Политика, 18:15
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 18:11
Зеленский уволил посла в Германии Мельника Политика, 18:09
Минтранс пообещал разобраться с пробками на границе с Грузией Политика, 18:03
Как в мире встретили Курбан-байрам. Фотогалерея Общество, 17:58 
Уроженка России Рыбакина выиграла Уимблдон Спорт, 17:57
Политика ,  
0 

На Украине рассмотрят петицию о легализации однополых браков

Петиция о легализации однополых браков на Украине набрала 25 тыс. голосов на сайте президента страны, что обязывает Владимира Зеленского рассмотреть инициативу.

Петиция набрала необходимое количество голосов чуть более чем за месяц.

Патриарх Кирилл исключил признание однополых браков
Общество
Патриарх Кирилл

«Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — считает автор петиции Анастасия Совненко.

Сейчас однополые браки разрешены в большинстве стран Западной Европы. Последней страной, проголосовавший на референдуме за разрешение таких союзов, стала Швейцария (среди тех, кто не разрешил такие союзы, — Италия и Лихтенштейн). Большинство стран Центральной и Восточной Европы не готовы их легализовать, отмечает AP.

Российские власти к разрешению однополых браков относятся критически. В частности, в последней редакции Конституции Российской Федерации сказано, что «брак является союзом мужчины и женщины».

Теги
Украина Владимир Зеленский петиция однополые браки
Материалы по теме
Суд в Японии отказался признать запрет однополых браков неконституционным
Общество
Патриарх Кирилл исключил признание однополых браков
Общество
В Швейцарии на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter