Активисты собрались в центре Москвы на не согласованную с властями акцию

Активисты собрались в центре Москвы на не согласованную с властями акцию

Предыдущая несанкционированная акция в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму, завершилась задержанием более 1 тыс. человек

Участники несанкционированной акции 27 июля в Москве (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

На Бульварном кольце и на Трубной площади в Москве собрались участники несанкционированной акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На Трубной площади полиция начала оттеснять собравшиеся и через громкоговорители призывает их разойтись, сообщает корреспондент РБК.

Правоохранительные органы в субботу днем усилили меры безопасности в центре Москвы после предупреждения властей о недопустимости проведения несанкционированной акции. По словам корреспондента РБК, по Бульварному кольцу от площади Никитских ворот до Покровских ворот дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. На границе Тверского и Никитского бульваров установлены металлические ограждения, выставляется оцепление.

В районе Тверского бульвара корреспондент РБК встретил одну из заявителей пикетов, незарегистрированного кандидата от «Яблока» Елену Русакову. «Мы должны быть уверены, что даже если люди будут окружены (на бульварах), то с ними не будут жестоко обращаться», — сказала она.

По информации телеканала «Дождь» полиция задержала другого незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Это произошло на Рождественском бульваре после того, как Соболь вышла из своего избирательного штаба. По данным «Дождя», ей вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции).

Власти Москвы на этой неделе отклонили заявку организаторов на проведение массовых пикетов на Бульварном кольце. Префектура Центрального административного округа Москвы пояснила, что отказ связан с тем, что заявка была подана менее чем за три дня до даты проведения мероприятия. Одна из заявителей пикетов, незарегистрированный кандидат от «Яблока» Елена Русакова говорила РБК, что если префектура не согласует массовые пикеты, то ее сторонники проведут одиночные.