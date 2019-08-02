Власти запретили оппозиции проводить массовые пикеты в Москве 3 августа

Префектура Центрального административного округа Москвы отказалась согласовать заявку на проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении префектуры.

«В связи с нарушением предусмотренных ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» сроков подачи (менее трех дней до даты проведения мероприятия) уведомлений, в соответствии с ч. 5 ст. 5 указанного закона организатор не вправе проводить его», — заявили в префектуре.

Ранее заявитель пикетов, незарегистрированный кандидат от «Яблока» Елена Русакова говорила РБК, что если префектура не согласует массовые пикеты, то ее сторонники проведут одиночные. В разговоре с РБК после отказа префектуры согласовать акцию Русакова подтвердила планы провести одиночные пикеты.

В своем Facebook Русакова написала, что заявители акции просят провести открытую встречу с представителями мэрии 10 августа для того, чтобы обсудить приемлемый формат мероприятия. «Я разделяю эту позицию. Официальный ответ получен только на мою заявку, необходимы содержательные ответы и на другие заявки», — сообщила она.