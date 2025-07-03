Минкульт опроверг запрет азербайджанцам ходить на культурные мероприятия
Информация о том, что Минкульт запретил азербайджанцам посещать культурные мероприятия и распространять музыкальный контент, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба министерства в телеграм-канале.
«Распространяемая информация <...> по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории России носит полностью недостоверный характер», — говорится в сообщении.
Согласно распространяемым сообщениям, фейковое распоряжение подписала глава Минкультуры Ольга Любимова.
Обострение отношений между Москвой и Баку началось после массовых задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге в конце июня из-за уголовного дела об убийствах. На фоне этого азербайджанские власти начали собственные расследования в отношении россиян.
Кроме этого, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в Азербайджане Петра Волоковых. А российская сторона позднее также вызвала посла Азербайджана. В ведомстве уточнили, что это было связано с недружественными действиями Баку, в том числе с задержанием российских журналистов.
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