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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что решение конфликта России и Украины «в руках» Трампа

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Военная операция на Украине
У Трампа есть «рычаг давления», который позволит положить конец конфликту России и Украины, уверен Зеленский. Кремль называл неприемлемым «язык ультиматумов». Госдеп США заявлял, что решение должны найти сами стороны

Президент США Дональд Трамп способен положить конец военному конфликту России и Украины, у него есть соответствующий «рычаг давления», уверен украинский лидер Владимир Зеленский.

«Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него», — заявил Зеленский в интервью медиахолдингу Axel Springer (цитата по Politico).

Говоря о публичной ссоре с Трампом в Белом доме в конце февраля, Зеленский сказал: «Не думаю, что это нас сблизило». «Но это было в прошлом. И сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете была успешной для обеих стран», — добавил он. По словам Зеленского, США и Украина возобновили «конструктивный» диалог, включая личную встречу президентов в Ватикане в апреле.

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Политика
Владимир Зеленский

Мирные переговоры в Стамбуле пока «не принесли особых результатов» и военные действия продолжились, в связи с чем Трамп выступил с критикой в адрес российского президента Владимира Путина, напоминает Politico. После телефонного разговора с ним, который прошел 4 июня, Трамп сравнил конфликт с дракой двух детей, ненавидящих друг друга, и заявил, что «иногда лучше дать им поссориться на некоторое время, а затем разнять». И украинские, и российские власти отвергли это сравнение.

На вопрос, считает ли он, что Трамп меняет свое мнение каждый день в зависимости от того, с кем поговорит по телефону, Зеленский ответил: «Я не знаю».

Трамп в контексте урегулирования выражал недовольство не только из-за Путина, но и Зеленского. В Белом доме говорили, что он разочарован обеими сторонами. Республиканец допускал, что США выйдут из процесса урегулирования, а в конце мая заявил, что ситуация должна проясниться в течение двух недель. Если Москва не хочет завершения конфликта, Вашингтон будет действовать «немного по-другому», пообещал он. Кремль в ответ на угрозы санкциями в случае отказа России от прекращения огня заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».

Как отмечала представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, Трамп и госсекретарь Марко Рубио считают, что решением конфликта должны заниматься сами стороны.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина США Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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