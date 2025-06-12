Зеленский заявил, что решение конфликта России и Украины «в руках» Трампа

У Трампа есть «рычаг давления», который позволит положить конец конфликту России и Украины, уверен Зеленский. Кремль называл неприемлемым «язык ультиматумов». Госдеп США заявлял, что решение должны найти сами стороны

Президент США Дональд Трамп способен положить конец военному конфликту России и Украины, у него есть соответствующий «рычаг давления», уверен украинский лидер Владимир Зеленский.

«Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него», — заявил Зеленский в интервью медиахолдингу Axel Springer (цитата по Politico).

Говоря о публичной ссоре с Трампом в Белом доме в конце февраля, Зеленский сказал: «Не думаю, что это нас сблизило». «Но это было в прошлом. И сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете была успешной для обеих стран», — добавил он. По словам Зеленского, США и Украина возобновили «конструктивный» диалог, включая личную встречу президентов в Ватикане в апреле.

Мирные переговоры в Стамбуле пока «не принесли особых результатов» и военные действия продолжились, в связи с чем Трамп выступил с критикой в адрес российского президента Владимира Путина, напоминает Politico. После телефонного разговора с ним, который прошел 4 июня, Трамп сравнил конфликт с дракой двух детей, ненавидящих друг друга, и заявил, что «иногда лучше дать им поссориться на некоторое время, а затем разнять». И украинские, и российские власти отвергли это сравнение.

На вопрос, считает ли он, что Трамп меняет свое мнение каждый день в зависимости от того, с кем поговорит по телефону, Зеленский ответил: «Я не знаю».

Трамп в контексте урегулирования выражал недовольство не только из-за Путина, но и Зеленского. В Белом доме говорили, что он разочарован обеими сторонами. Республиканец допускал, что США выйдут из процесса урегулирования, а в конце мая заявил, что ситуация должна проясниться в течение двух недель. Если Москва не хочет завершения конфликта, Вашингтон будет действовать «немного по-другому», пообещал он. Кремль в ответ на угрозы санкциями в случае отказа России от прекращения огня заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».

Как отмечала представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, Трамп и госсекретарь Марко Рубио считают, что решением конфликта должны заниматься сами стороны.