ТАСС сообщил, что экс-мэра Луганска подорвала смертница

Манолис Пилавов погиб днем 3 июля при взрыве в центре города. УНИАН и «Украинская правда» пишут, что его убила СБУ. СК возбудил дело о теракте

Манолис Пилавов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова, по предварительным данным, подорвала женщина-смертница, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Пилавов погиб днем 3 июля при взрыве на улице Тараса Шевченко в центре города. СК квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что «виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание». Председатель правительства Егор Ковальчук возложил вину за гибель Пилавова на Украину.

УНИАН и «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщают, что бывший мэр был убит этой украинской спецслужбой.

Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого заместителя главы Луганска. Мэром города его назначили в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.