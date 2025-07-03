ТАСС сообщил, что экс-мэра Луганска подорвала смертница
Экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова, по предварительным данным, подорвала женщина-смертница, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Пилавов погиб днем 3 июля при взрыве на улице Тараса Шевченко в центре города. СК квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что «виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание». Председатель правительства Егор Ковальчук возложил вину за гибель Пилавова на Украину.
УНИАН и «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщают, что бывший мэр был убит этой украинской спецслужбой.
Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого заместителя главы Луганска. Мэром города его назначили в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.
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