 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ТАСС сообщил, что экс-мэра Луганска подорвала смертница

ТАСС: экс-мэра Луганска Пилавова подорвала смертница
Сюжет
Военная операция на Украине
Манолис Пилавов погиб днем 3 июля при взрыве в центре города. УНИАН и «Украинская правда» пишут, что его убила СБУ. СК возбудил дело о теракте
Манолис Пилавов
Манолис Пилавов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова, по предварительным данным, подорвала женщина-смертница, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Пилавов погиб днем 3 июля при взрыве на улице Тараса Шевченко в центре города. СК квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

«Коммерсантъ» узнал обстоятельства гибели замглавкома ВМФ Гудкова
Политика
Михаил Гудков

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что «виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание». Председатель правительства Егор Ковальчук возложил вину за гибель Пилавова на Украину.

УНИАН и «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщают, что бывший мэр был убит этой украинской спецслужбой.

Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого заместителя главы Луганска. Мэром города его назначили в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Луганск экс-мэр подрыв смертница
Материалы по теме
Зеленский сообщил о гибели комбрига при ударе в Днепропетровской области
Политика
Минобороны рассказало детали гибели генерал-майора Гудкова в приграничье
Политика
Гладков сообщил о гибели курского чиновника при ударе дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 19:34
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным Политика, 20:00
Российский обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с «Сан-Хосе» Спорт, 19:55
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
В Петербурге спрогнозировали первое за 160 лет июльское наводнение Общество, 19:51
Индекс Мосбиржи снизился после разговора Путина и Трампа Инвестиции, 19:34
ТАСС сообщил, что экс-мэра Луганска подорвала смертница Политика, 19:30
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Путин напомнил Трампу о не последней роли России в становлении США Политика, 19:18
ЮГК могут передать в госсобственность. Какие риски у частных инвесторовПодписка на РБК, 19:18
В Кремле рассказали о разговоре Трампа и Путина «на одной волне» Политика, 19:16
Путин рассказал Трампу, какое решение по Украине ищет Россия Политика, 19:16
Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей Политика, 19:15
Трамп и Путин обсудили обмен кинопродукцией между США и Россией Политика, 19:15
Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Трампа Политика, 19:15