Глава ЛНР пообещал наказание для виновных в гибели экс-мэра Луганска
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего при взрыве в центре Луганска бывшего главы городской администрации Манолиса Пилавова. Он заявил, что виновных ждет «заслуженное наказание».
«Сегодня в результате подлого теракта в центре Луганска погиб бывший глава администрации столицы нашей республики Манолис Пилавов. Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — написал Пасченик в телеграм-канале.
Пасечник отметил, что Пилавов возглавлял городское руководство девять лет, заняв этот пост «в самое трудное время с момента образования ЛНР». Он занимался восстановлением городского хозяйства и многое сделал для жителей Луганска, указал глава ЛНР.
Взрыв в Луганске прогремел около 12:00 мск на улице Тараса Шевченко. Пресс-служба правительства ЛНР сообщила, что погиб один человек. Позднее Луганский информационный центр уточнил, что речь идет о Манолисе Пилавове. При взрыве также пострадали три человека — один из них находится в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело, квалифицировав произошедшее как теракт.
Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого заместителя главы Луганска. Мэром города его назначили в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.
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