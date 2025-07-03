Глава ЛНР пообещал наказание для виновных в гибели экс-мэра Луганска

Все виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание, заявил глава ЛНР Пасечник, комментируя гибель бывшего главы администрации Луганска Манолиса Пилавова. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте

Манолис Пилавов (Фото: glava_lnr_info / Telegram)

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего при взрыве в центре Луганска бывшего главы городской администрации Манолиса Пилавова. Он заявил, что виновных ждет «заслуженное наказание».

«Сегодня в результате подлого теракта в центре Луганска погиб бывший глава администрации столицы нашей республики Манолис Пилавов. Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — написал Пасченик в телеграм-канале.

Пасечник отметил, что Пилавов возглавлял городское руководство девять лет, заняв этот пост «в самое трудное время с момента образования ЛНР». Он занимался восстановлением городского хозяйства и многое сделал для жителей Луганска, указал глава ЛНР.

Взрыв в Луганске прогремел около 12:00 мск на улице Тараса Шевченко. Пресс-служба правительства ЛНР сообщила, что погиб один человек. Позднее Луганский информационный центр уточнил, что речь идет о Манолисе Пилавове. При взрыве также пострадали три человека — один из них находится в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело, квалифицировав произошедшее как теракт.

Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого заместителя главы Луганска. Мэром города его назначили в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.