Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
В результате взрыва в центре Луганска погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на близкого родственника погибшего.
Взрыв в Луганске прогремел около 12:00 мск на улице Тараса Шевченко. Пресс-служба правительства Луганской народной республики (ЛНР) сообщала, что погиб один человек, не уточняя подробностей. Известно, что пострадали три человека — один из них находится в тяжелом состоянии.
Следователи следственного управления СК России по ЛНР возбудили по факту взрыва уголовное дело. Сотрудники ФСБ и МВД по ЛНР провели осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила пресс-служба ведомства.
Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого заместителя главы Луганска. Мэром города его назначили в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.
Читайте РБК в Telegram.
В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу
Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»
Маск предложил отправить МКС «на пенсию»
The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений
Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов