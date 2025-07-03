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Военная операция на Украине ,  
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Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

При взрыве в Луганске погиб экс-глава городской администрации Манолис Пилавов
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-мэр Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города. Пост главы городской администрации он занимал с 2014 по 2023 год. Следственный комитет возбудил уголовное дело
Манолис Пилавов
Манолис Пилавов (Фото: Александр Река / ТАСС)

В результате взрыва в центре Луганска погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на близкого родственника погибшего.

Взрыв в Луганске прогремел около 12:00 мск на улице Тараса Шевченко. Пресс-служба правительства Луганской народной республики (ЛНР) сообщала, что погиб один человек, не уточняя подробностей. Известно, что пострадали три человека — один из них находится в тяжелом состоянии.

В центре Луганска прогремел взрыв
Политика
Фото:соцсети

Следователи следственного управления СК России по ЛНР возбудили по факту взрыва уголовное дело. Сотрудники ФСБ и МВД по ЛНР провели осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила пресс-служба ведомства.

Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого заместителя главы Луганска. Мэром города его назначили в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.

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Теги
Милена Костерева
ЛНР Луганск взрыв погибшие пострадавшие мэр города
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