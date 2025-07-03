Bloomberg узнал реакцию НАТО на паузу в поставках оружия США Украине

Bloomberg: в НАТО давят на Пентагон для пересмотра паузы в поставках Киеву

Решение Вашингтона приостановить поставки части оружия Киеву застало Украину и ее союзников врасплох, сообщает Bloomberg. Также замешательство этот шаг вызвал и в администрации США: по словам двух знакомых с вопросом источников агентства, решение было принято без консультаций «даже» с Госдепартаментом.

Европейский чиновник, знакомый с вопросом, заявил Bloomberg, что один из членов НАТО оказывает давление на Пентагон, чтобы ведомство пересмотрело решение.

Также решение о приостановке поставок раскритиковали американские законодатели из обеих партий. Республиканец, член палаты представителей от Пенсильвании Брайан Фитцпатрик потребовал от администрации США провести экстренный брифинг о решении отказать в «срочной военной помощи, спасающей жизни людей».

«Я понимаю, что в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке существуют угрозы, и мы должны пополнять запасы, но решение заключается в том, чтобы производить больше, а не удерживать это у Украины», — заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

1 июля Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для систем ПВО Patriot. По их данным, решение было принято в Пентагоне в начале июня, но вступило в силу только сейчас. По информации Financial Times, решение о паузе в поставках вступило в силу, когда некоторые из них уже направлялись на Украину.

При этом в конце июня после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп пообещал изучить возможность передачи Украине дополнительных комплексов Patriot. По его словам, их «очень трудно достать» и они также нужны США.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

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