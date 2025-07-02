МИД Украины вызвал дипломата США из-за ограничения поставок оружия

Временному поверенному в делах США заявили о критической важности продолжения поставок оружия Украине. По данным NBC и Politico, до Киева не дошли новые партии ракет-перехватчиков и снарядов

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В МИД Украины пригласили временного поверенного в делах США Джона Хинкеля из-за приостановки поставок отдельных видов вооружения, сообщает МИД Украины.

«Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что Пентагон приостановил поставки части вооружений Украине, сообщило Politico. Причиной, по данным издания, стала нехватка собственных запасов, которую выявили после проверки. По информации NBC, Украина не получила десятки ракет-перехватчиков Patriot, тысячи осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц, более ста ракет Hellfire.

В то же время член комитета Рады по нацбезопасности и нардеп Федор Вениславский заявил, что украинская сторона пока не имеет официального подтверждения о приостановлении поставок ракет в ПВО и другие снаряды со стороны США, передает «РБК Украина». При этом он подчеркнул, что Украина, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывала разные варианты для того, чтобы минимизировать для себя негативные последствия возможной приостановки поставок, поэтому имеет «определенный запас мощностей».

В марте 2025 года администрация Дональда Трампа временно приостановила всю военную помощь Украине. Решение было принято после перепалки между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Вице-президент Джей Ди Вэнс утверждал, что при Байдене Соединенные Штаты «отправили Украине $300 млрд», и называл эти траты безумными. Военная поддержка была возобновлена в марте после того, как Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня на переговорах в Саудовской Аравии.