Большинство жителей ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины

Украина отклонила предложение Виктора Орбана о прекращении огня, но европейцы, согласно последнему опросу ECFR, считают мирные переговоры наиболее вероятным исходом конфликта на Украине. Подробнее — в материале РБК

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Как европейцы видят урегулирование конфликта на Украине

Жители большинства европейских стран выступают за мирные переговоры России и Украины. Таковы результаты представленного 3 июля опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в котором приняли участие 19,5 тыс. человек из 14 стран — членов ЕС и Украины.

Аналитики ECFR отмечают, что исследование выявило расхождение взглядов между жителями Украины и ЕС по поводу того, как должны закончиться боевые действия и каковы цели поставок западного оружия. «В то время как украинцы хотят получить больше оружия и боеприпасов, чтобы одержать победу, большинство европейцев хотят предоставить оружие и боеприпасы Украине, чтобы помочь ей занять лучшую переговорную позицию для окончания конфликта», — констатируют аналитики ECFR.

По итогам исследования опрошенные 14 стран Европы были разделены на три категории в зависимости от позиции большинства опрошенных в отношении конфликта на Украине — «лагерь мира», или «голубей» (хотят скорейшего завершения боевых действий), «лагерь правосудия», или «ястребов» (хотят победы Украины) и не определившихся. К «ястребам» относятся Эстония, Великобритания, Польша, Португалия и Швеция. К «лагерю мира» — Болгария, Греция и Италия. Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швейцария все еще пытаются прийти к национальному согласию.

«Лагерь мира» с наибольшим скепсисом относится к возможности Украины одержать победу на поле боя даже при увеличении военных поставок. Абсолютное большинство в этих странах также считает, что Европа должна подтолкнуть Украину к переговорам, поскольку боится оказаться втянутым в конфликт при непосредственном столкновении НАТО и России. Большинство жителей Болгарии, Греции и Италии — 63%, 54% и 53% соответственно — считают увеличение поставок боеприпасов и оружия на Украину плохой идеей.

58% опрошенных украинцев убеждены в победе их страны, 30% верят в мирное урегулирование, и только 1% — в победу России, а в 11 странах Европы мирное урегулирование рассматривается как наиболее вероятный исход. В том числе в крупнейших экономиках ЕС Германии, Франции и Италии большинство граждан выступают за то, чтобы «подтолкнуть Украину к переговорам с Россией». Только в Эстонии верящие в возможность победы Украины в относительном большинстве (38%). Большинство европейцев также против отправки войск на Украину, даже в странах, которые больше остальных обеспокоены военными действиями.

Аналитики ECFR констатируют, что многие европейцы не согласны с тем, что конфликт на Украине напрямую затрагивает Европу. В каждой из опрошенных стран преобладает точка зрения, что Европа не находится в состоянии войны с Россией. Причем в Греции, Италии, Испании и Болгарии большинство думают, что США или НАТО находятся в состоянии войны с Россией, но не Европа.

Исследователи ECFR приходят в выводу, что европейские лидеры могут продолжать полагаться на общественную поддержку для предоставления оружия Украине, по крайней мере сейчас. Однако рассчитывать на поддержку обществом прямого участия европейских военных в конфликте не приходится. По мнению аналитиков, ястребиная риторика, основанная на запугивании тем, что Россия якобы собирается напасть на другие страны Европы, может привести к ошибкам.

Какие мирные инициативы выдвигали европейцы

Сегодня ни одна европейская страна не выдвинула конкретного предложения о мирном урегулировании. Позиция западных стран заключается в том, что Киев должен сам определить подходящие для старта переговоров условия. В основном европейские лидеры поддерживают «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского, который Россия считает неприемлемым. Часть его положений (наименее чувствительных для Москвы) обсуждалась на мирной конференции в Швейцарии, которая проходила в Бюргенштоке 15–16 июня и закончилась подписанием почти 80 государствами совместного коммюнике.

Россия на встречу приглашена не была, хотя одной из задач конференции была подготовка почвы для организации в будущем встречи с участием Москвы. В швейцарском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия должна быть вовлечена в урегулирование, поскольку мирный процесс без нее «немыслим». (Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС планирует организовать осенью в Саудовской Аравии встречу с участием России.) Глава МИД России Сергей Лавров позже заявил, что все предложения Запада в контексте урегулирования украинского кризиса Москва воспринимает в качестве ультиматума и никаких конкретных предложений после первой швейцарской конференции выдвинуто не было.

14 июня, накануне начала конференции, президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной могут начаться сразу после вывода ВСУ из ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года. Он потребовал зафиксировать статус этих регионов, Крыма и Севастополя, как российских, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Путин добавил, что если конфликт продолжится, то реалии будут меняться и «условия для переговоров будут другими».

Зеленский в ответ назвал эти предложения ультиматумом, так как Россия, по его мнению, все равно не прекратит наступление. Украина готова начать переговоры с Москвой «уже завтра», если Россия выведет свои войска, заявил украинский президент.

Европейский дипломатический источник сообщил РБК, что ЕС поддерживает идею подключения России к мирному процессу. «В конечном счете переговоры невозможны без участия России. Однако для этого Москва должна проявить политическую волю, чего сейчас мы не наблюдаем. Президент Путин выдвигает условия для переговоров, которые скорее являются приглашением к капитуляции Украины», — добавил собеседник.

В июле свои предложения о мирном урегулировании попытался выдвинуть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 2 июля он впервые после начала военной операции России на Украине прибыл в Киев. Там глава венгерского правительства предложил Зеленскому подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров. Украинский президент публично не стал комментировать эту инициативу. 3 июля Орбан сказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что Зеленскому не очень понравилась его идея, поскольку у украинского лидера «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». «Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам продолжить», — резюмировал Орбан.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев не примет предложение Орбана. «Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной. Украина действительно хочет мира, и у нас есть для этого инструмент — провели первый саммит мира и готовимся ко второму», — прокомментировал Жовква.

Орбан ранее заявил в интервью украинскому телеканалу M1, что привести к прекращению огня сможет победа Дональда Трампа на президентских выборах в США осенью. «Рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом», — сказал венгерский премьер.

З июля Зеленский заявил, что Трамп должен представить свой план быстрого окончания конфликта, отметив, что Украина не готова лишаться суверенитета. «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня… Если есть риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность, мы хотим быть готовы к этому, мы хотим знать», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg заявил, что не согласен с предложением Орбана о прекращении огня ради переговоров. «Сейчас не может быть и речи, чтобы добиваться прекращения огня, нужны настоящие мирные переговоры… Единственное, что понимает Россия, — это сила. Поэтому чем больше мы сможем помочь Украине сейчас, тем быстрее закончится война», — заявил он. Стубб выразил мнение, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком, так как Москва, по его мнению, зависит от Пекина.

Комментируя слова Стубба, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Россия и Китай — независимые государства, и Пекин продолжит поддерживать взаимодействие со всеми сторонами (в том числе с Россией), а также «играть конструктивную роль в содействии политическому разрешению украинского кризиса».