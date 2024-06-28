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Политика ,  
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Проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ внесли в Госдуму

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Проект постановления обеих палат Федерального собрания о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Документ внес комитет Думы по международным делам. Подготовить соответствующее постановление ему ранее поручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В заявлении, вынесенном на рассмотрение обеих палат парламента, в частности, сказано, что Россия не раз предлагала ПА ОБСЕ вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу, однако эти призывы остались «без понимания и адекватной реакции».

Володин поручил приостановить участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
Политика
Вячеслав Володин

Российская делегация неоднократно лишалась возможности равноправно участвовать в заседаниях и работе руководящих органов ПА ОБСЕ, отметили авторы постановления. В частности, депутаты напомнили об отказе в выдаче виз делегатам для участия в ежегодной сессии ассамблеи в Бирмингеме и заседании, которое прошло осенью 2022 года в Варшаве. В 2023 году сенаторам и депутатам отказали в выдаче виз для участия в сессии в Ванкувере. «Последней точкой» для Москвы стал отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году, говорится в постановлении.

«Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной думы уверены, что применение ограничений на участие в мероприятиях ПА ОБСЕ в отношении парламентариев, выражающих волю и интересы своего народа, недопустимо. <…> В сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны», — сказано в документе.

По этой причине делегация российского парламента временно прекращает участие в ПА ОБСЕ, отметили депутаты. Отчисление выплат в ее бюджет Москва приостановила еще в апреле 2023 года. Россия готова вернуться к работе в рамках структуры при условии устранения ее руководством «дискриминационных подходов», добавили авторы документа.

Постановление вступит в силу со дня принятия.

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Теги
постановление ОБСЕ Парламентская ассамблея Госдума Совет Федерации приостановка работы
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