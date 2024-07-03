Из федерального списка учебников убрали книги экономиста-иноагента

Книги об экономике сооснователя ВШЭ, признанного иноагентом, убрали из перечня школьных учебников. В профильном думском комитете признали, что причиной стал именно статус автора

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Учебники по экономике доктора экономических наук Игоря Липсица (признан иноагентом) исключены из федерального списка учебников, допущенных в школы. Это следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на сайте (.pdf).

Речь идет о следующих учебниках:

Финансовая грамотность. 5-7 классы. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А.

Финансовая грамотность. 8-9 классы. Липсиц И.В., Рязанова О.И.

Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. Липсиц И.В., Савицкая Е.В.

Экономика: основы экономической политики. Липсиц И.В., Михеева С.А.

Причина исключения учебников — статус иноагента у Липсица, подтвердила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Парламентской газетой».

Отсутствие учебников Липсица в перечне продиктовано рядом причин, объяснил изданию зампред думского комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Он напомнил, что законодательство запрещает иноагентом преподавание, а учебники — часть образовательного процесса, «так что тоже в каком-то роде преподавание через страницы учебника».

Другой причиной депутат назвал сокращение с 2025 году учебных часов, отведенных на изучение обществознания в старших классах в пользу уроков истории, а в средней школе предложили отменить обществознание: «Соответственно, учебные пособия для этих классов по экономическому блоку обществознания исключаются из перечня рекомендованных учебников».

Липсица признали иноагентом 15 марта. В обосновании решения Минюст написал, что тот участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, призывал к наращиванию поставок оружия Украине и передаче ей активов России.

Он один из основателей ВШЭ. В прошлом августе экономист сообщил об увольнении из вуза. В последние годы он жил за рубежом и преподавал удаленно, но, по его словам, руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало договор. «В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — рассказал тогда Липсиц.

Липсиц за время преподавания в вузе не раз получал звание лучшего преподавателя. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (сентябрь 2000 года) и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (ноябрь 2012-го).