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Политика ,  
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Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и журналистку Беленькую

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст признал иноагентами журналистку Марианнну Беленькую, драматурга Романа Либерова, экономиста Игоря Липсица.

В реестр также внесены:

  • депутат новосибрской городской Думы Светлана Каверзина
  • экс-майор полиции Олег Кашинцев (заочно осужден на восемь лет по делу о «фейках» об армии)
  • актер Семен Трескунов
  • политический активист Кирилл Ишутин

Материал дополняется.

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