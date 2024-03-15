Политика ,
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Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и журналистку Беленькую
Минюст признал иноагентами журналистку Марианнну Беленькую, драматурга Романа Либерова, экономиста Игоря Липсица.
В реестр также внесены:
- депутат новосибрской городской Думы Светлана Каверзина
- экс-майор полиции Олег Кашинцев (заочно осужден на восемь лет по делу о «фейках» об армии)
- актер Семен Трескунов
- политический активист Кирилл Ишутин
Материал дополняется.
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