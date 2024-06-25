Дума поддержала выдачу в библиотеках книг иноагентов «по особому порядку»
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении доступа в публичных библиотеках к книгам, авторы которых признаны иностранными агентами, экстремистами и террористами.
Согласно документу полномочия ограничивать доступ к таким книгам получит Минкультуры, их перечень будет определен в подзаконных актах, сообщила пресс-служба Думы.
Поправки в закон «О библиотечном деле» в марте внесла группа депутатов во главе с тогдашним председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской (в мае стала советником президента). В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что сейчас книги иноагентов свободно размещаются на полках библиотек. Таким образом, заявляют авторы документа, «пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности» России.
Книги писателей-иноагентов будут выдаваться в библиотеках «по особому порядку», а произведения, содержащие «антироссийскую риторику», отправят на «спецхранение», заявила член комитета по культуре Ольга Германова. По ее словам, такие книги «не будут на первых полках».
Реестр иностранных агентов ведет Минюст, на данный момент в этом списке свыше 800 человек, в том числе известные писатели — Борис Акунин, Людмила Улицкая, Михаил Веллер, Дмитрий Глуховский и другие.
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