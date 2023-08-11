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Из ВШЭ уволился один из основателей, экономист Игорь Липсиц

Один из основателей ВШЭ, экономист Игорь Липсиц сообщил о своем увольнении из вуза
Экономист Игорь Липсиц работал в ВШЭ с момент основания вуза в 1993-м. Последние три года он жил за рубежом и преподавал дистанционно, однако, по словам профессора, руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало этот договор

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор экономических наук Игорь Липсиц, работавший в вузе с момента его основания в 1993 году, сообщил о своем увольнении с 1 сентября.

В своем телеграм-канале он написал, что решил покинуть университет после того, как руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу. При этом, как пояснил Липсиц, основная его педагогическая нагрузка приходится именно на дистанционную магистерскую программу «Маркетинг-менеджмент». Он отметил, что уже три года живет за границей и преподает дистанционно.

«В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — заключил профессор.

На сайте ВШЭ Липсиц все еще значится ординарным профессором.

Игорь Липсиц в 1971 году окончил факультет экономики Московского институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (сейчас — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова). В 2001 году он получил звание доктора экономических наук и ученое звание профессор.

Липсиц удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (сентябрь 2000) и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (ноябрь 2012). Он работал в ВШЭ с 1993-го, в ноябре прошлого года получил диплом «Основатель Вышки». За время преподавания в вузе не раз получал звание лучшего преподавателя.

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В апреле писатель, телеведущий и литературовед Александр Архангельский покинул должность ординарного профессора Высшей школы экономики, вышел из ученого совета и покинул пост соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях».

Архангельский сообщил, что уходит по соглашению сторон, а инициатива исходила от руководства Института медиа ВШЭ, который с мая 2022 года возглавляет ведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс. «Я придерживаюсь правила «заявлениями не бросаемся», но, если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию», — пояснил писатель.

До этого, в июле прошлого года из ВШЭ уволили профессора Чикагского университета, экономиста Константина Сонина. В 2014 году он был проректором вуза, а в 2015-м уехал из России в США. В марте ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что на Сонина завели дело из-за фейков об армии. В мае текущего года МВД объявило его в розыск.

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НИУ ВШЭ экономист увольнение
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